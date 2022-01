Conselho de Política Cultural dá posse em fevereiro

O Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste realizará, no dia 3 de fevereiro, às 19 horas, assembleia de nomeação dos novos conselheiros para a gestão 2022-2023. O encontro será no Teatro Municipal “Manoel Lyra”. Os indicados pelas Câmaras Setoriais de Música, Teatro, Artes Visuais, Literatura e Narrativa oral, Dança e Cultura afro-brasileira, popular e urbana, que integram o órgão, deverão comparecer na reunião, munidos dos ofícios de indicação.

Vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, o Conselho é composto por 14 membros, entre titulares e seus respectivos suplentes, representando em paridade o Poder Público e a Sociedade Civil. Foi criado em 1998 e reestruturado pela Lei Municipal nº 3.859, de 28 de julho de 2016 e Lei Municipal n° 3.979, de 2017, que inclui a Câmara Setorial de Cultura Popular e Urbana.

As Câmaras Setoriais têm como função propor ao Conselho diretrizes culturais pertinentes ao seu segmento e manifestar-se sobre questões pautadas por seus indicados nas reuniões mensais. Além disso, o Conselho conta com a Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos (Casaf), que tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto a inscrição de projetos em editais publicados pela Secretaria.

As reuniões do órgão acontecem sempre na primeira quarta-feira do mês e são abertas para a participação popular.