Conselho da Mulher faz nota de repúdio contra vereador bolsonarista

Nota de Repúdio

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d´Oeste vem, por meio desta, manifestar repúdio à fala agressiva e violenta do vereador Felipe Corá contra a vereadora Professora Juliana, de Americana.

O vereador disse em um vídeo veiculado em suas redes sociais para a vereadora “lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar mal do presidente Jair Bolsonaro”. A vereadora chamou o presidente de genocida, por conta da demora na compra de vacinas contra o Covid-19 e por propagar um kit com medicamentos ineficazes, sem comprovação científica, para tratar a infecção causada pelo novo coronavírus.

Como Conselho da Mulher, que vem atuando pela legitimação de toda luta em favor dos direitos da Mulher e das questões de Gênero, manifestamos nossa indignação, perplexidade e total repúdio diante do fato.

É deprimente constatar essa atitude neste momento em que comemoramos 15 anos da Lei Maria da Penha, uma das leis mais modernas do mundo no combate à violência contra a mulher. Não podemos nos calar diante desta violência praticada por um representante público, eleito democraticamente, que menciona a utilização de produtos químicos para calar a voz da vereadora e, por conseguinte, amordaçar o direito de livre expressão das mulheres.

O ato praticado pelo vereador é nitidamente caracterizado como violência política de gênero, que se define, segundo o Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos como “a violência através de agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas e/ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Inclui-se nesta concepção as eleitas, as candidatas aos cargos eletivos, as ocupantes de cargos públicos, as dirigentes de conselhos de classe, de empresas estatais e das entidades de representação política. Em suma: atos sistêmicos de violência com o objetivo de excluir a mulher do espaço político.”

Não vamos nos calar, seja por essa ou por qualquer outra forma de violência e, principalmente, a de gênero. Como membros do Conselho da Mulher, manifestamos indignação a essa atitude desrespeitosa, agressiva, violenta e vexatória do vereador. E nos solidarizamos com a vereadora Professora Juliana de Americana, nesta luta contra atos que incitam qualquer tipo de violência e, em especial, a de gênero.

Iraci Virginia Gomes Presidente

Marisa de Fátima Sirino Vice Presidente

Damiana Helena de Souza Secretária

Tarsila Guedes Rapassi Tesoureira

Reverenda Ione da Silva Assessora