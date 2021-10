Conselheiros do Ameriprev tomam posse

O superintendente do Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana), Erich Hetzl Junior, empossou, na tarde desta quarta-feira (6), os novos conselheiros do órgão, que terão um mandato de dois anos à frente dos conselhos de Administração e Fiscal. Tomaram posse os conselheiros eleitos no pleito realizado em 15 de setembro e aqueles indicados pelo prefeito Chico Sardelli.

“Parabenizo a todos vocês, que desenvolverão um trabalho de extrema importância e responsabilidade. E adianto que estamos estudando a possibilidade de oferecer cursos de capacitação aos conselheiros, principalmente os que estão chegando agora, para que os trabalhos sejam desenvolvidos da melhor maneira possível. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi não puderam comparecer devido a outros compromissos, mas externaram os seus cumprimentos aos conselheiros”, afirmou Hetzl.

A primeira atividade dos conselheiros empossados acontece nesta quinta-feira (7), com a eleição da diretoria: presidente, vice-presidente e secretários de cada um dos conselhos.

Conselho de Administração

Representantes indicados pelo prefeito

Titulares – Cláudia Borelli, Kelly Cristina Moreira da Silva, Mariana Bordão Consoli e Dheysine Marcella Bregolin.

Suplentes – Débora Pessina, Marcelo Andrietta, Sandro Pereira Brito e Karoline de Maria Arrighi.

Representantes eleitos

Titulares – Antonio Grandin Junior, Celso Roberto Fabricio Junior, Sara Jani Faria Pedrini, Thayara de Oliveira Delirio Olivato e Janice Ferreira Dos Santos.

Suplentes – Aristides Ranocchia, Márcio Roberto Pinto de Oliveira e Roberto Carlos da Rocha.

Conselho Fiscal

Representantes indicados pelo prefeito

Titulares – Dario Martins Dell’Agnezze, Bruna Carla Fagnani e Patrícia Gomes Rosa de Oliveira.

Suplentes – Simone Chincowitz Sanches, Maria Dulce Rigueto e Alexandra Aparecida Vaz Molina.

Representantes eleitos

Titulares – Camila Helena Fahl Kitzberger, Vanessa Zucareli Westarb, Raissa Pedrini Camero e Rogério Casagrande.

Suplentes – Fernanda Mutti Bresanin e Paulo Roberto da Silva.