Conselheiros de Política Cultural tomam posse

Os novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara para a gestão 2022-2023 foram empossados nesta quinta-feira (3) em ato realizado no Teatro Municipal “Manoel Lyra”. A eleição da mesa diretora será realizada na primeira reunião ordinária, em março. As reuniões do órgão acontecem sempre na primeira quarta-feira do mês e são abertas para a participação popular.

Vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, o Conselho é composto por 14 membros, entre titulares e seus respectivos suplentes, representando em paridade o Poder Público e a Sociedade Civil. Foi criado em 1998 e reestruturado pela Lei Municipal nº 3.859, de 28 de julho de 2016 e Lei Municipal n° 3.979, de 2017, que inclui a Câmara Setorial de Cultura Popular e Urbana.

As Câmaras Setoriais têm como função propor ao Conselho diretrizes culturais pertinentes ao seu segmento e manifestar-se sobre questões pautadas por seus indicados nas reuniões mensais. Além disso, o Conselho conta com a Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos (Casaf), que tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto a inscrição de projetos em editais publicados pela Secretaria.

Confira os membros empossados:

– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Evandro Felix Carneiro, titular; Kátia Regina Padovesi de Araújo, suplente; Andréia Teodoro Pinto, titular; Tarsila Guedes Rapassi, suplente; e Helton Carlos, titular; Luiz Augusto Lima, suplente;

– Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Relações Institucionais

Graciano dos Santos Arosti, titular; Elisangela Feitosa de Alencar, suplente;

– Secretaria Municipal de Fazenda

Denise de Fátima Barcelos Raiski, titular; Rosiane P. Gonçalves Romera, suplente;

– Secretaria Municipal de Educação

Maria Rita Rangel F. Fonseca, titular; Maria Assunta F. Della Colleta, suplente; e Francisca Geruza da Silva Milanez, titular; Matilde Forti Rocha, suplente;

– Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPASBO

Larissa Monteiro, titular; Amanda Monteiro, suplente;

– Câmara Setorial de Artes Visuais

Elisabete Padovezi Vidal, titular; Sérgio Luiz Fronza, suplente;

– Câmara Setorial de Teatro

André Batista Lima, Titular; Lays Lopes Ramires, suplente;

– Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral

Amauri Gonçalves de Oliveira, titular; Benedita Ap. Soares da Silva, suplente;

– Câmara Setorial de Cultura Afro-brasileira, Popular e Urbana

Atanael dos Santos Motta Júnior, titular; Luciana Ap. Nogueira de Campos, suplente;

– Câmara Setorial de Dança

João Jacinto da Silva Neto, titular; Ana Paula Tadei Pinto de Oliveira, suplente;

– Representantes do segmento da Música

Saulo Chidichimo de Siqueira, titular; Tenício José de Freitas, suplente.