Conmebol anuncia suspensão da Copa América

A Conmebol anunciou na noite deste domingo a suspensão da Copa América na Argentina. A entidade que comanda o futebol na América do Sul decidiu pela suspensão do torneio no país, por conta da situação local da pandemia de Covid-19.

A Conmebol também declarou avaliar candidatos para nova sede da competição, cujo início está marcado para 13 de junho. A Argentina seria a anfitriã em conjunto com a Colômbia, que já havia desistido de receber o evento.

