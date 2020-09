Conheça pai de santo que diz ter previsto a Covid 19

Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo de Carvalho, de 36 anos, é o pai de santo que mais faz sucesso atualmente na capital carioca, onde ele previu a pandemia do Covid-19 já em 2019. Neto de mãe de santo baiana, feita por mãe menininha em Salvador, onde atuou como mãe de santo por 45 anos e que hoje não está mais no nosso plano. Rodrigo foi criado pela sua vovó, que era analfabeta e sempre ajudou ela desde pequeno, quando aos sete anos de idade começou a atender as pessoas que procurava sua vó.

“Comecei aos sete anos, quando ajudava minha Vó ao anotar para ela os rituais de seus assistidos. Foi com ela que aprendia muito e consegui desenvolver minha mediunidade. Desde pequeno, comecei a ver meus mentores, uma cigana qual dei o nome de Lídia cigana do oriente, Dr. Hammed que foi médico na segunda guerra mundial, e o Sr. Tranca Rua”, contou o pai Rodrigo de Carvalho, que revelou que virou evangélico por alguns anos após a adolescência, mas disse que devido a sua espiritualidade não conseguiu ficar na igreja evangélica.

Rodrigo também é formado em Logística, tem pós-graduação e trabalha em uma emissora de televisão. Ele disse que tem muitos filhos assistidos por ele e pela sua espiritualidade. “Tenho muitos filhos assistidos por mim e pela minha espiritualidade. Meus maiores marcos sempre foram as previsões com os famosos e pessoas importantes. Previ a pandemia em 2019, morte de alguns famosos e até o retorno da Xuxa à Rede Globo”, revelou o pai de santo sobre seus maiores feitos até aqui.

Para acompanhar mais sobre o Pai Rodrigo de Carvalho, que é responsável pela casa de umbanda Raio do Oriente, no Rio de Janeiro, baste seguir seu perfil oficial no Instagram @pairodrigodecarvalho, que trabalha com rituais para todos os fins e atende alguns famosos.