Os aspectos que determinam a identidade empresarial

Você já sentiu admiração ou repulsa por uma determinada empresa? Com certeza sim! A maioria das pessoas admiram e odeiam determinadas marcas ou organizações.

Lembro de quando comprei meu primeiro tablet, foi uma experiência de compra que me marcou positivamente. Para além do produto, os bastidores da organização me cativaram, sua cultura de inovação, a experiência de abrir a embalagem e o encantamento com a missão da empresa.Isso acontece, pois negócios funcionam praticamente como organismos vivos, possuem, ou deveriam possuir, uma identidade própria.

A identidade organizacional, ou como chamam alguns gurus de negócios, ideologia, mais do que tudo, promove a direção da organização. Mas antes de explicar os principais elementos que compõem a identidade, vou mostrar o que falam os maiores especialistas sobre o assunto.

Dois grandes gurus abordam isso de maneira intensa. Eles são o Henry Mintzberg e o Tom Petters, ambos renomados no mundo dos negócios. Tom Petters lançou, na década de 80, o modelo 7S, onde pra primeira vez considerou aspectos intangíveis como essenciais ao avaliar uma empresa. Esses aspectos envolvem: pessoas, habilidades, estilo de gestão e no centro de tudo isso, Valores. Valores, como você pode imaginar, fazem parte do que chamamos de identidade organizacional.

Já o Henry Mintzberg ficou famoso por avaliar os papéis dos recursos humanos de uma empresa. Alguns dos elementos que ele identificou foram: ápice estratégico (diretoria), linha do meio (gerência), núcleo operacional (execução), tecnoestrutura (informações), funcionários de suporte.

Em adição aos elementos acima, o mais interessante é que envolvendo todo o modelo está o que chamamos de Ideologia, ou Identidade Empresarial.

Seria por acaso que grandes gurus colocaram praticamente o mesmo tema em posições de tanto destaque em suas teorias? Eu acredito que não, na verdade, a ideologia tem um papel crucial na perpetuidade de organizações.

Indo direto ao assunto, fica a pergunta: quais são os elementos da identidade organizacional, ou ideologia? Basicamente, a identidade da empresa envolve três aspectos:

Missão:

É a razão de existência da empresa, em outras palavras, para que foi criada? Que valor gera ao mundo externo?

Visão:

É o ponto de chegada, o farol, a visão de futuro da empresa. Onde quer chegar? O que quer se tornar?

Valores:

O que é realmente importante na empresa? Quais são os princípios norteadores?

Quando esses elementos estão difundidos na empresa, incluindo as pessoas que fazem parte dela, se observam os seguintes benefícios:

* Colaboradores engajados

* Clientes conectados e leais

* Senso de propósito em toda empresa

E a sua organização? Já tem ideologia própria?

Vários donos de pequenas e médias empresas pensam que esses elementos só se aplicam a grandes organizações. Eles não podiam estar mais errados! Em pequenos negócios, os elementos da identidade empresarial são o reflexo direto da identidade do dono.

Falando de outra forma, a Missão, Visão e Valores da empresa podem refletir os elementos do empresário por trás da empresa. Neste sentido e pensando na sobrevivência de organizações, mais do que nunca é crucial criar e desenvolver uma identidade e cultura própria.

Ao se conectar com os fatores intangíveis de uma determinada organização, clientes se envolvem de maneira muito mais intensa, promovendo o desejo de compra. Colaboradores se conectam com a missão, promovendo engajamento e lealdade.

Por isso, reflita novamente. Qual a identidade da sua empresa?

*Valdez Monterazo é associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, especializado em negócios, liderança e psicologia positiva. Tem cases de sucesso e promove resultados em diversos segmentos de pequenas e médias empresas.