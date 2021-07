Conheça os 10 maiores Podcasts do universo digital no Brasil

Uma pesquisa da Kantar Ibope mostrou que a audiência de podcasts no Brasil aumentou 33% durante a pandemia. E se a procura aumenta, a oferta segue a mesma direção. Bate papo, comédia, futebol, negócios, receitas, fofocas, política… Os temas tratados são amplos, assim como as opções de escolha. Hoje o maior desafio é conhecer aqueles que têm os conteúdos mais interessantes e de maior apelo.

A lista divulgada hoje pelo prêmio iBest é o guia que todo apaixonado por podcasts precisa. A premiação seleciona os melhores do universo digital com um algoritmo que pesquisa e quantifica centenas de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada categoria para definir os Top10 do país a cada ano.

Top10

Confira os 10 melhores Podcasts do universo digital brasileiro:

Autoconsciente

Café da Manhã

Flow Podcast

Modus Operandi

O Assunto

Os Sócios Podcast

Pânico

Podpah

Primocast

Venus Podcast



Os brasileiros irão consagrar quem é o melhor do Brasil em votação que se inicia hoje, em www.premioibest.com, e que vai até 29 de agosto.

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio também cumpre a função de bússola do mercado ao apontar a direção do interesse do consumidor brasileiro. “O iBest funciona como uma certificação digital para os melhores do país, ancorando a escolha do grupo de finalistas a métricas de engajamento, alcance e relevância e permitindo que as mais significativas tenham a visibilidade e o reconhecimento dos brasileiros”, complementa Wettreich.

Em 2020, o vencedor do prêmio popular foi Flow Podcast e, no prêmio da Academia, O Assunto, que novamente estão nas finais concorrendo com Autoconsciente e Café da Manhã que foram Top3 no ano passado.