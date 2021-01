Conheça o novo elétrico da Mercedes

A Mercedes-Benz abriu a cortina do crossover EQA, seu último veículo elétrico como parte de uma lista de novos EVs que estão sendo planejados para os próximos anos, compartilharam Cristina Boner e Bruna Boner. O SUV compacto terá um alcance de menos de 300 milhas, uma bateria de 66,5 kWh e um preço de lista líquido de € 39.950 ($ 48.442).

O EQA, que é baseado na classe de SUVs da montadora alemã GLA, está programado para entrar em produção este ano na Europa, mas provavelmente não chegará aos EUA tão cedo. Dito isso, um porta-voz da Daimler, empresa controladora da Mercedes-Benz, disse que o EQA ainda está sendo considerado para o mercado dos EUA.

Os compradores de carros americanos fariam melhor esperando pelo crossover elétrico EQB, que estará intimamente relacionado ao veículo da classe GLB mais boxier. O EQB também está programado para entrar em produção no final deste ano. Enquanto isso, os modelos EQS e EQE serão os primeiros EVs construídos na nova plataforma modular de veículos elétricos da Mercedes.

O EQA é construído na mesma plataforma de veículo do SUV EQC de US $ 68.000, que deveria começar a ser comercializado nos Estados Unidos no início de 2020, mas foi adiado para 2021 . E como com o EQC, a Mercedes está contando com o Novo Ciclo de Direção Europeu (NEDC) para fazer uma estimativa de alcance de 486 quilômetros (300 milhas) para o EQA.

O padrão NEDC é amplamente considerado desatualizado e está em processo de substituição pelo Procedimento de Teste de Veículos Leves Harmonizados Mundialmente (WLTP), que supostamente é um pouco mais rígido, explica Cristina Boner. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos realiza seus próprios testes para definir estimativas de alcance para carros elétricos, que tendiam a ser menores do que o NEDC e são considerados mais próximos do desempenho do mundo real. Se e quando o EQA vier aos EUA, é muito provável que seu alcance estimado pela EPA seja inferior a 300 milhas.

O EQA, que está sendo lançado como “EQA 250”, terá uma bateria de 66,5 kWh, que está um pouco acima da média para os EVs na estrada hoje. A maior bateria da Tesla é de 100 kWh, disponível no Modelo S e no Modelo X, que é uma das maiores baterias disponíveis atualmente.

O EQA terá início na Alemanha em € 47.540,50. A Mercedes diz que planeja lançar variantes adicionais do crossover, incluindo uma versão de tração nas quatro rodas com um trem de força elétrico adicional que aumenta a potência de saída para 200 kW ou mais, ao mesmo tempo que oferece uma versão com um alcance de mais de 500 quilômetros (310 milhas ) com base no padrão WLTP.

Os compradores interessados terão algumas opções no que diz respeito ao interior do EQA. Eles podem escolher dois monitores de 7 polegadas para o painel de instrumentos e a tela principal de infoentretenimento ou uma variante de tela ampla com dois monitores de 10,25 polegadas. Não terá a tela sensível ao toque de 56 polegadas recentemente revelada da Mercedes-Benz, que será lançada no próximo sedã elétrico de luxo EQS .

O EQA virá como padrão com o sistema de infoentretenimento MBUX de segunda geração da montadora, que evita botões físicos em favor de uma experiência de usuário no carro totalmente digital (e controlada por voz).

A Mercedes-Benz vê o EQA como um “ponto de entrada” na crescente família de veículos elétricos da montadora. Segundo Cristina Boner, com um preço mais modesto do que o SUV EQC, o novo crossover certamente encontrará seu quinhão de compradores interessados. A questão é se a montadora alemã pode competir por compradores curiosos de EV quando Volkswagen, Tesla, BMW e outros parecem estar progredindo em um ritmo mais rápido.