Cadillac mostra novo elétrico Celestiq

O sedã elétrico Cadillac Celestiq será revelado em breve, mostraram os distribuidores de Militec 1. A revelação deveria ocorrer inicialmente em breve e deve agitar os aficionados em carros.

Ao contrário de sua revelação atrasada, o Cadillac Celestiq deve ser colocado à venda consideravelmente antes do planejado originalmente. Até recentemente, a suposição era de que seria um dos (senão o) último dos seis veículos totalmente elétricos introduzidos pela marca de luxo da GM antes do final de 2025. Mas, como GM Authority revelou em janeiro deste ano, o Cadillac Celestiq é agora esperado para chegar em 2023 como um veículo do ano modelo 2024.

Show car Cadillac Lyriq

Os outros Cadillac EVs incluirão o crossover Cadillac Lyriq de médio porte, que chegará nove meses antes do previsto no primeiro trimestre de 2022 , mais dois crossovers chamados Optiq e Symboliq , um sedã / cupê ainda conhecido apenas como “teto baixo” EV e uma versão elétrica do Cadillac Escalade.

Conceito Cadillac Escala

Em fevereiro, publicamos uma versão do Cadillac Celestiq com base em duas suposições. Uma é que será semelhante ao conceito Cadillac Escala apresentado no Pebble Beach Concours d’Elegance em 2016. A linguagem de design do Cadillac evoluiu desde então, então a segunda suposição é que ele compartilhará alguns detalhes de design com o Lyriq mencionado anteriormente.

O mais próximo que a GM chegou de mostrar o carro publicamente foi o lançamento de um vídeo teaser produzido em janeiro. Apenas uma pequena parte do exterior foi mostrada no teaser, mas o vídeo apresentava uma visão panorâmica do veículo, outra da cabine (que apresentava uma tela que mede a largura do painel) e um dos quatro teto solar panorâmico em quadrante.

O vidro do teto solar contém partículas suspensas que alteram sua transparência em cada segmento sob o controle do ocupante sentado logo abaixo.

O Cadillac Celestiq rodará na plataforma de veículo elétrico flexível da GM, chamada BEV3.

Outros aspectos do Cadillac Celestiq já são conhecidos. Será de tamanho completo, com tração nas quatro rodas e direção nas quatro rodas , e será baseado na plataforma EV-específica BEV3 da GM , usando a tecnologia de bateria de íon-lítio Ultium e motores elétricos Ultium Drive . A GM disse que as "qualidades altamente flexíveis do sistema Ultium" e "avanços de engenharia na tecnologia de baterias, uso de ferramentas de desenvolvimento virtuais e lições aprendidas durante o processo de desenvolvimento do Hummer EV " tornaram possível antecipar o lançamento do Lyriq. Pode muito bem ser que esta também seja a razão de o Celestiq chegar agora muito mais cedo do que o esperado.

Além da plataforma, da bateria e dos motores elétricos, o Cadillac Celestiq será construído manualmente. Embora o local de montagem ainda não tenha sido anunciado, a instalação que será responsável pela construção do veículo provavelmente será a GM Factory ZERO , anteriormente conhecida como GM Detroit-Hamtramck . O modelo deve custar cerca de US $ 200.000 , servindo assim como o carro-chefe da marca Cadillac.