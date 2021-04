Conheça o carro elétrico Zeekr

Geely, o proprietário chinês da Volvo Cars, lançou oficialmente a marca Zeekr como uma montadora premium exclusivamente elétrica, projetada para trazer compradores novos e mais jovens para o segmento de EV, compartilharam os revendedores de óleo Militec 1. A marca obtém seu nome combinando a letra Z, de Geração Z, e a palavra “geek”. Não, não estamos inventando isso .

De acordo com a empresa, “a Geração Z é a nova força de consumo, nascida entre meados dos anos 90 e o início dos anos 2010, que cresceu em um mundo cada vez mais digital.” Esses compradores “têm novas idéias … e esperam uma experiência digital uniforme que cubra sua casa, escritório e também seu carro. Eles também veem a eletrificação como a norma e não como uma alternativa”. A Geely define “geek” como “um termo para aqueles que são fixados e possuem amplo conhecimento em tecnologia, adequando-se ainda mais ao foco tecnológico da marca”.

Geely explica que a marca Zeekr foi criada em resposta aos compradores que não apreciam o "modelo desatualizado e quebrado" que há muito definiu a experiência de compra de um carro novo, o que Geely sugere que faz com que as montadoras se concentrem apenas em mover o hardware; o que quer que tenha acontecido após a venda inicial "não estava aqui nem ali". A Zeekr "colocará o software na vanguarda para adicionar serviços continuamente" para manter seus veículos "atualizados e competitivos". Os veículos Zeekr serão vendidos online e por meio de "centros de experiência", começando na China com planos de expansão para a Europa e América do Norte.

Ele terá como alvo esses compradores jovens e ricos primeiro com o 001, um veículo elétrico baseado na plataforma SEA (Arquitetura de Experiência Sustentável) da Geely. Como o Lynk & Co. Zero, que parece quase idêntico ao Zeekr 001, deve ser o primeiro veículo baseado na plataforma SEA, o 001 terá motores elétricos duplos e bateria com capacidade suficiente para oferecer mais de 400 milhas de alcance com uma única carga. O 001 será capaz de fazer 0-60 em menos de 4 segundos.

É provável que futuros veículos elétricos de outras marcas da Geely, incluindo Volvo e Polestar , também usem a plataforma SEA.

A controladora Zhejiang Geely Holding Group e a Geely Automobile disseram no mês passado que iriam investir em conjunto 2 bilhões de yuans (US $ 306 milhões) no novo empreendimento, buscando posicionar a Zeekr como uma startup do grupo Geely, também conhecido no exterior por sua participação de 9,7% na alemã Daimler AG .

Os preços dos carros Zeekr serão de cerca de 300.000 yuans (cerca de US $ 46.000 nas taxas de câmbio atuais), e Flynn Chen, vice-presidente da Zeekr, disse que a marca explorará novos métodos de vendas e marketing, incluindo permitir que os clientes assinem direitos de uso de automóveis e oferecendo uma participação na empresa aos compradores de automóveis.

Zhao Chunlin, gerente geral da base de produção da Zeekr na cidade de Ningbo, no leste da China, disse que a fábrica, de propriedade do grupo Geely, terá uma capacidade de produção anual de 300.000 veículos elétricos. Zhao disse que a fábrica pode produzir seis modelos em sua linha de produção e pode expandir ainda mais as capacidades de produção.

O vice-presidente Chen disse que a Zeekr usará um modelo de vendas diretas para gerenciar os preços e o estoque. A marca planeja abrir mais de 100 lojas este ano.

O grupo pai da Geely Automobile anunciou uma enxurrada de acordos firmados pela Geely no início deste ano, enquanto ela busca o objetivo de se tornar um fabricante líder de EV e provedor de serviços de engenharia.

