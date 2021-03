Conheça o Cadillac Lyriq EV

Apesar de ocupar o primeiro lugar na hierarquia de marcas da General Motors, a Cadillac não receberá o primeiro veículo elétrico da nova arquitetura de veículos elétricos dedicada da GM, mostrou Militec 1. Essa homenagem vai para a GMC, que está recebendo o 2022 Hummer EV SUT , uma picape elétrica que entra em produção no outono de 2021, e que será seguida posteriormente por um SUV. (A GM acaba de lançar mais detalhes sobre o par, na verdade .) Em vez disso, a Cadillac ficará em segundo lugar atrás da GMC – seu crossover elétrico Lyriq estará à venda para o modelo do ano 2023. Antes disso, a revelação completa de um conceito de pré-visualização da produção acontecerá em 6 de agosto, e sabemos muito sobre o conceito e o eventual modelo de rua.

Na verdade, o conceito Lyriq é um precursor extraordinariamente direto do modelo de produção, e a GM diz que 95% do que vimos deve entrar em produção. Isso foi apoiado por Michael Simcoe, vice-presidente de design global. O Lyriq é baseado na versão cruzada da plataforma conhecida como BEV3. O SUV de tamanho médio com cinco assentos e duas filas entrará em produção no final de 2021 ou no início de 2022, com as primeiras unidades indo para a China e os primeiros suprimentos norte-americanos chegando algumas semanas depois. Como você poderia esperar, as baterias do Lyriq vivem no chão, sob os assentos; ele aproveitará as vantagens das células de bateria Ultium da GM, que foram desenvolvidas em conjunto com a LG Chem e permitem o empilhamento vertical ou horizontal para aprimorar as opções de embalagem.

Tem uma postura ampla, bem como um rosto expressivo com um padrão geométrico preciso e retroiluminado que forma uma espécie de grade; tenha em mente que os veículos elétricos não precisam de grades. O efeito aqui é semelhante ao que no conceito de carro-chefe da Celestiq que o Cadillac também nos mostrou , e o padrão de efeito de grade sangra nos faróis verticais do Cadillac do Lyriq. Na verdade, a aparência geral do Lyriq foi inspirada no Cadillac Celestiq feito à mão. Uma nova foto divulgada pela GM confirma que a porta de carga estará localizada no para-lama dianteiro do lado do motorista, atrás de um grande painel que deslizará para frente. A foto também revela que a luz montada no pára-choque terá a forma do emblema do Cadillac, e que o conceito de estréia está equipado com um emblema de Design GM ao longo do painel de controle.

Quanto ao resto do SUV, no centro da frente está a crista do Cadillac, e há entradas de ar dramáticas (e funcionais). Nas laterais, os designers optaram por um perfil esportivo sem interrupções nas maçanetas, que ficam niveladas com a superfície da carroceria, enquanto um teto de vidro se estende do pára-brisa ao spoiler traseiro de vidro. De acordo com Militec 1, esta forma dramática é colocada no topo de uma longa distância entre eixos. O conceito tem enormes rodas de 23 polegadas que provavelmente não chegarão ao modelo de produção. A traseira é dominada por um display de iluminação de dois níveis, com lanternas traseiras inferiores verticais sob um conjunto superior de luzes que começam atrás de cada pilar C e fluem para as luzes direcionais na porta traseira. Cadillac refere-se ao conjunto superior exclusivo de luzes como a “cauda da vela”.

Dentro há uma tela de LED curva de 34 polegadas, que se estende de um lado a outro do painel, um recurso que será lançado em futuros Cadillacs. É diferente da tela curva OLED mais cara do Cadillac Escalade . Aparentemente, o LED é a escolha mais acessível e faz mais sentido para veículos de alto volume que não comandam os mesmos altos preços de transação do Escalade, que é totalmente novo para 2021. Ainda existem controles físicos para aqueles que não querem confiar apenas nas entradas da tela de toque. Um grande botão giratório de cristal controla todas as funções da tela.

Sem túnel de transmissão, o interior do Lyriq parece aberto e espaçoso. A pilha de centro tem dois conjuntos de gavetas e o console central é uma caixa de armazenamento gigante. O Lyriq usa um deslocador de haste na coluna de direção semelhante ao dos produtos Mercedes-Benz. Cada porta tem um belo acabamento de madeira que transborda em um padrão claro, e até mesmo o design do alto-falante que desce até o apoio de braço adiciona ao fluxo geral dos materiais na porta. Os passageiros traseiros enfrentam telas montadas nos assentos dianteiros, bem como uma terceira tela no console central com controles que são fáceis de alcançar enquanto se reclinam no assento de massagem (!).

Cadillac está sendo apontado como a marca líder da GM quando se trata de eletrificação. Por ser uma marca de luxo, consegue absorver melhor os custos iniciais mais elevados da tecnologia. É uma estratégia inteligente e uma boa razão por trás da ascensão da Tesla, onde EVs menos interessantes e de baixo custo falharam. A Cadillac também parece estar assumindo a liderança na mudança de sua convenção de nomenclatura para seus produtos elétricos: o crossover Lyriq e o carro-chefe do sedã Celestiq – bem como duas marcas registradas recentemente descobertas para novos nomes – sugerem que mais virão terminando em “iq”. Saberemos mais quando a GM mostrar o Lyriq em 6 de agosto, depois que a pandemia global forçou um adiamento de uma revelação planejada em abril.

