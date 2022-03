Conheça a primeira uva gourmet do país

Com surgimento após quase 10 anos de pesquisas, a uva Pilar Moscato é cultivada na cidade de Pilar do Sul, situada na região metropolitana de Sorocaba, interior de São Paulo. Além de sua aparência, outros dois diferenciais dessa variedade são a ausência de sementes e o sabor bastante adocicado.

A produção da fruta é feita de forma bem artesanal e exige conhecimento especializado, acompanhamento técnico integral, além da proteção e cuidados especiais nas etapas de cultivo.

Apesar de suas diferentes características e variedades, as uvas, em geral, possuem antioxidantes que atuam na prevenção de doenças crônicas, principalmente as cardiovasculares, sendo o principal antioxidante chamado de resveratrol.

Segundo Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, a uva é uma excelente fonte de vitaminas B1 e B6, “relacionadas com o metabolismo energético, com a melhora na disposição e, no caso da vitamina B6, com o alívio dos sintomas da tensão pré menstrual”, explica.

Com aproximadamente 150 kcal em um cacho médio, a Pilar Moscato também oferece proteção contra o envelhecimento precoce, devido aos flavonóides; possui fibras, que auxiliam na saciedade e no bom funcionamento do intestino, e, “devido à presença de manganês e potássio, ainda atua em nossas cartilagens, no controle da glicemia, na saúde muscular e na pressão arterial”, ressalta Renata.

Agora que você já conhece um pouco sobre a primeira uva gourmet do país, que tal incluí-la no seu dia a dia? Não deixe de experimentar essas dicas de receitas fáceis e super práticas. Confira!

Docinho de uva com leite em pó

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

3 colheres de sopa cheias de leite em pó

20 uvas Pilar Moscato

Açúcar ou leite em pó para decorar

Modo de Preparo:

Em fogo baixo, cozinhe o leite condensado junto ao leite em pó, até formar o ponto para enrolar (soltando do fundo da panela).

Modele os docinhos, envolvendo a uva com a mistura da panela, e finalize polvilhando com o leite em pó ou açúcar. Leve à geladeira por 2 horas antes de consumir.

Drink de uva sem álcool

Ingredientes:

200mL de kombucha de tangerina

5 uvas Pilar Moscato, cortadas ao meio e congeladas

5 uvas roxas sem semente, cortadas ao meio e congeladas

Modo de Preparo:

Sirva a kombucha em uma taça e adicione as uvas congeladas. Consuma em seguida.

Picolé colorido de uvas

Ingredientes:

1 xícara de uva Pilar Moscato, cortadas ao meio

1 xícara de uva roxa sem semente, cortadas ao meio

1 xícara de água de coco natural

Modo de Preparo:

Acomode as uvas em forminhas de picolé e complete os espaços com água de coco. Leve ao congelador ou freezer, por pelo menos 2 horas antes de consumir.

Overnight de uva

Ingredientes:

1 copo de iogurte natural

½ xícara de uva Pilar Moscato, cortadas ao meio

2 colheres de sopa de chia

4 colheres de sopa de granola

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas

Modo de Preparo:

Hidrate as sementes de chia com o iogurte natural. Monte, em uma taça ou pote com tampa, as camadas: iogurte com chia, metade das uvas e metade da granola. Repita o processo e finalize com as amêndoas laminadas.

Deixe na geladeira por pelo menos 6 horas antes de consumir.