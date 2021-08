Conheça a nova moto Tiger Sport 660

A Triumph anuncia hoje, globalmente, que está desenvolvendo uma nova motocicleta para concorrer no segmento das Crossovers (modelos Adventure Esportivos) de média cilindrada: a Tiger Sport 660. Essas são as primeiras informações e imagens divulgadas pela fabricante inglesa sobre este novo modelo, que está em fase final de testes.

“A equipe da Triumph tem testado o protótipo final da nova Tiger Sport 660, que tem como objetivo proporcionar diversas vantagens de performance para a categoria de aventureiras esportivas de média cilindrada com o seu novo motor tricilíndrico de 660 cc”, afirma Renato Fabrini, General Manager da Triumph do Brasil.

Nas próximas semanas serão divulgadas novas informações do modelo, mas não ainda detalhes sobre a segunda etapa do seu desenvolvimento nem a previsão do seu lançamento mundial.

Não há previsão para a chegada deste modelo no mercado brasileiro.

