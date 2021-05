Conheça a Lamborghini elétrica

Este não é o primeiro conceito de Lamborghini elétrico feito com ventoinha que vimos, e certamente não será o último, mas o que é realmente interessante de ver é como a marca Lamborghini é percebida por designers e pessoas comuns … meio que parece nos diferentes conceitos do iPhone da Apple que surgem toda vez que há um boato circulando, compartilharam os revendedores de Militec 1.

Nem sempre é o design ousado ou agressivo que torna um carro um Lamborghini. O Urus é um veículo de aparência bastante benigna, o Gallardo sem dúvida tinha uma das superfícies mais suaves para um Lamborghini. O DNA da empresa italiana é indiscutivelmente definido por muitas coisas – todas culminando no caráter do carro que ecoa velocidade, seriedade e espírito de luta de um touro furioso. Alguém poderia argumentar que o Lamborghini Tornado tem todas essas três qualidades definidoras. Desenhado por Milton Tanabe, o Lamborghini Tornado é um conceito pessoal que visa imaginar como a linguagem formal da Lamborghini evoluiria se o carro passasse de um motor a combustível para um trem de força elétrico. Dado que os carros elétricos são geralmente percebidos como “mais limpos” do que os automóveis que consomem muita gasolina, é apropriado que o Tornado venha com uma superfície limpa e design limítrofe sobre baixo-poli. Os faróis triangulares do carro são o principal fator que contribui para sua Lamborghini, meio que se assemelhando aos faróis dianteiros do Aventador, e os faróis em forma de Y invertido iluminados instantaneamente me lembram do Lamborghini Sian com motor híbrido.

O perfil lateral do carro tem o distinto movimento contínuo frequentemente visto na maioria dos carros Lamborghini, e duas portas borboleta dão acesso ao interior de dois lugares. O conceito Tornado vem com uma pintura preta – uma decisão consciente que permite que seus óculos escuros se fundam com o corpo preto obsidiano, criando um design quase monolítico. O carro ainda possui um pára-lama / cauda de vidro fumê, que se estende para fora como uma borda na parte traseira, criando a impressão de que o carro está acelerando para frente, causando um borrão de movimento. Minha única reclamação real com o conceito Tornado é seu design de luz traseira, que parece mais Citroen do que o que você esperaria de um Lamborghini. Além dessa ligeira crise de identidade, ele definitivamente contribui para a estética geral enxuta, média e limpa do Tornado!

