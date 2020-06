Congresso é iluminado com as cores da diversidade

O prédio do Congresso Nacional foi iluminado com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBT, neste domingo. Hoje, 28/06, é comemorado o Dia do Orgulho LGBTI.

O pedido para que o prédio fosse iluminado é do deputado federal David Miranda (PSOL), que agradeceu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), por acatar a solicitação. Faz parte da ação também o Senador Fabiano Contarato, assumidamente gay.

A iluminação foi realizada às 20h deste domingo e pode ser conferida no Instagram “Brasília Orgulho”.