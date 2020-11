Confrontos diretos e poucas promessas marcam debates finais

Dois ‘confrontos diretos’ e poucas promessas marcaram os dois debates finais na disputa para prefeito/a de Americana.

Giovana Fortunato (PDT) e Chico Sardelli (PV) fizeram a disputa por conta da distribuição de material contra o verde feito por candidata a vereadora do time PDT. Sardelli acusou o uso de crianças e adolescentes para a prática do que interpretou como crime e Giovana disse que o material trazia ‘verdades postas em jornais’.

Major Crivelari (PSL) e Rafael Macris (PSDB) fizeram a disputa pela verdade, IPTU e voto de vereador. Criva atacou Rafa por ter votado

No primeiro dos debates, o candidato do PSL atacou o tucano o acusando de ter votado pelo aumento de 200% no IPTU. Não houve resposta e Criva voltou à carga nesta quinta-feira, chamando Rafa de mentiroso. A produção do debate deu direito de resposta ao candidato do PSDB, que afirmou que Criva, mesmo trabalhando na Câmara, não sabe fazer pesquisas sobre as votações.