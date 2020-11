A eleições 2020 acontecem neste domingo e por conta da pandemia algumas regras foram impostas para tentar impedir a disseminação do coronavírus.

O horário das 7h às 10h será destinado prioritariamente para pessoas acima de 60 anos e das 10h às 17h os locais de votação estarão abertos ao público geral.

O uso de máscara também será obrigatório no momento da votação. Frascos de álcool em gel estarão disponíveis para o uso antes da votação na urna e no momento em que for sair da sala.