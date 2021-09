Confira programação do ENCOAD

Em seu segundo dia de programação, o 12º ENCOAD – Encontro do Conhecimento em Administração, principal evento do Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP, continua abordando A Transformação do Mercado Consumidor em suas faixas especiais, painéis e palestras.

O evento, totalmente online e gratuito, acontece até quinta-feira (16) e trará conteúdos especiais, com o objetivo de promover uma jornada de conhecimento relacionada às exigências e comportamentos do consumidor moderno, focando nas práticas e estratégias aplicadas pelas organizações, que visam atender aos desejos deste novo cliente, cada vez mais exigente, consciente e conectado.

Faixas especiais e painéis

As duas faixas especiais do dia de hoje contarão com a presença do cofundador da HSM e coautor do livro Gestão do Amanhã, José Salibi Neto; e do ex-CEO da Rappi Brasil, Sérgio Saraiva.

Já os painéis, promovidos em parceria com os Grupos de Excelência do CRA-SP, trarão dois importantes temas: Inteligência Estratégica, apresentado por Alfredo Passos (especialista em Inteligência Competitiva e Estratégia), Eduardo Piedade (diretor-geral da Knowledge Comunicação e Gestão), Leonardo Ferreira (CEO da Confraria Corporativa Consultoria e Treinamento) e João Camargos (gerente de Project Management Office – PMO); e Feito e Consumido por Pessoas, com Nelson Ludovico (pós-doutor na área Internacional), Lucila Marques (mentora e coach de líderes) e Rogério Parente (consultor em Gestão Empresarial e professor de MBA Executivo).

Palestras

Para complementar o segundo dia do ENCOAD 2021, a programação ainda trará as seguintes palestras promovidas pelos Grupos:

Novas ferramentas de acesso em saúde , com Pedro B. Batista, diretor-executivo da Prevent Senior.

Os desafios da hotelaria diante da transformação do mercado consumidor , com Monika Borges, diretora operacional da B&B Hotels Brazil.

, com Monika Borges, diretora operacional da B&B Hotels Brazil. Mudanças no consumidor do varejo pós-pandemia, com Thelma Rocha, doutora em Marketing e Comportamento do Consumidor.

O ENCOAD 2021 é um evento online, gratuito e acessível em libras, com direito a certificado e transmissão ao vivo pelo canal do CRA-SP, no Youtube. Conheça a programação completa e inscreva-se em www.encoad.com.br .

Serviço

ENCOAD 2021 – A Transformação do Mercado Consumidor

Data: 13 a 16 de setembro

Horário: a partir das 13h

Transmissão online e ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=C2-KCIhsIcM

Inscrições e informações: www.encoad.com.br

Sobre os Grupos de Excelência do CRA-SP: Formados por profissionais voluntários especialistas em diversas áreas, os grupos atuam dentro da abrangência do CRA-SP, estudando áreas da ciência administrativa, como as de atuação profissional, acadêmica, campos do saber e assuntos estratégicos. Além de produzirem conteúdos como artigos, livros, pesquisas e palestras, eles atuam como um ambiente para fomento e discussões sobre temas e tendências. Atualmente, o CRA-SP reúne 38 grupos ativos.