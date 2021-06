Confira pontos da Campanha do Agasalho de SBO

O frio pede caridade e empatia. Muitas pessoas precisam de ajuda para se aquecerem neste inverno. A campanha do Agasalho “Amor e carinho ao próximo” segue em Santa Bárbara d´Oeste com vários pontos de coleta na cidade. Até o momento 6.410 peças de roupas, 37 cobertores e 55 pares de calçados foram entregues aos que mais precisam.

Quem quiser participar pode levar roupas, agasalhos, cobertores, edredons e calçados novos ou em bom estado. Assim que recebidos, os itens são encaminhados aos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), Centro POP e entidades assistenciais do município.

Seguindo as diretrizes da Vigilância Sanitária por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), o Fundo Social de Solidariedade solicita que as doações sejam entregues embaladas em sacolas plásticas ou papel.

O Município aderiu à campanha do Fundo Social do Estado de São Paulo e à Campanha Regional do Agasalho 2021 da EPTV, somando forças à corrente do bem.

Confira os pontos de arrecadação:

DAE (Departamento de Água e Esgoto) – Rua José Bonifácio, 400, no Centro

Prefeitura Municipal – Av. Monte Castelo, 1000, no Jardim Primavera

Defesa Civil – Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – no Villa Multimall, Rua do Ósmio, 975 (paralela a Avenida Santa Bárbara), Mollon

SESETRAN – Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Câmara Municipal – Rodovia Luis Ometto, SP 306, 1001, Residencial Dona Margarida

2ª CIA/19º Batalhão da Polícia Militar – Rua Maranhão, 290, Vila Grego

Base Comunitária da Polícia Militar Rua Portugal, 1061, Jardim Europa

Atacadão – Rua da Agricultura, 3650, no Distrito Industrial

Centro Educacional Canadense Bilingue – Rua do Osmio, 1517, Mollon

Colégio Ethos Mundo Encantado – Rua Porto Alegre, 426, Cidade Nova

Colégio Ideal – Av. Tiradentes, 11, Centro

Colégio Pilares – Av. Corifeu de Azevedo Marques, 300, Loteamento Colinas de Santa Bárbara

Condomínio Residencial Ágata – Rua Argeu Egidio dos Santos, 332, Planalto do Sol II

Condomínio Residencial Altos da Colina – Rua Minas Gerais, 30, Vila Brasil

Condomínio Residencial Jardim Firenze – Av. Laerson Andia, 587, Jardim Firenze

Condomínio Residencial Liberty Garden – Rua José Prando, 135, Residencial Dona Margarida

Condomínio Residencial Parque Real – Rua Romeu Fornazari, 120, Candido Bertini

Condomínio Rubi – Rua Geraldo Pereira de Brito, 195, Joias de Santa Bárbara

Drogão Popular – Rua Prudente de Moraes, 26, Centro

Drogão Popular – Rua Xavantes, 245, São Francisco

Drogão Popular – Rua Charles Dodson, 307/369, Planalto do Sol

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho” – Av. Monte Castelo, 706, Centro

Escola Imperial – Av. Monte Castelo, 816, Centro

Escola Senai “Alvares Romi” – Rua Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial

Fundação Romi – Estação Cultural – Av. Tiradentes, 02, Centro

Fundação Romi – NEI (Núcleo de Educação Integrada) – Av. Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera

Indústrias Romi S.A.- Av Perola Byngton, 56, Centro

Industrias Romi S.A.- Distrito – Rod. SP 304, Km 141,5, Distrito Industrial

Industrias Romi S.A. – Fundidos e Usinados – Rod. SP 304, Km 141, Distrito Industrial

Tivoli Shopping – Rua do Ósmio, 699, Mollon IV

TRBR Indústria e Comércio Ltda – Av. Marginal, 1515, Bairro Polo Industrial

Gira Coffe & Beer – Av. Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 685 – Firenze

Gusula Bike Shop – Rua João Lino, 602 – Centro

Atalaia Bike e Motos – Rua Ipanema, 559 – Jd. Batagin

Bicicletaria do Arnaldo – Rua Emboabas, 656 – Santa Rita

Bike Silva – Rua do Linho, 1252 – Cidade Nova

American Bike Shop – Rua do Cromo, 475 – Mollon

Santa Bike – Av. Prefeito José Maria de Araujo Junior, 535, Firenze