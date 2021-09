Confira os shows da semana

Esta semana será, também, apenas de stand-up comedy no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Whindersson Nunes retorna todas as quartas-feiras de setembro (8, 15, 22 e 29), às 20h, com ingressos à R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada). A classificação etária é 14 anos. O Teatro fica no 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). As vendas estão sendo feitas nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Na sexta, dia 10, às 20h,chega com seu primeiro show solo “Quebrando o armário”. Nesse show, o comediante fala da liberdade de escolhas, vida pessoal e família. Destaca a importância de sair do armário e sentir orgulho de ser quem é. Lembra dos medos e cuidados que tinha antes de assumir sua homossexualidade, da relação com os amigos e das reações que eles tiveram quando lhes contou que era gay. O comediante tem 195.000 seguidores e 346.000 inscritos em suas redes sociais. O espetáculo tem duração de 60 minutos, sendo indicado para 16 anos. Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada).

No sábado, dia 11, às 20h, tem “No Gogó do Paulinho”, solo de stand up do comediante Maurício Manfrini. O humorista traz para o palco histórias de seu personagem de maior sucesso na televisão,. Humorista, locutor, dublador e cantor, Maurício iniciou sua carreira artística há 25 anos ilustrando o imaginário dos ouvintes do programa “Patrulha da Cidade”, na Super Rádio Tupi, líder de audiência no segmento.

Na televisão estreou no programa “Na Boca do Povo”, do apresentador Wagner Montes. Em seguida, foi convidado a integrar a maior escola de humor que o Brasil já teve, a “Escolinha do Prof. Raimundo”, liderada pelo mestre Chico Anysio. Fez parte da “Praça é Nossa”, com Carlos Alberto de Nóbrega, por 16 anos, onde interpretou o personagem de maior destaque no programa. Em 2018, estreou no cinema nacional com o filme “Os Farofeiros”, sucesso de público e crítica, sendo visto por mais de 4 milhões de pessoas.

Em 2019, lançou o filme “No Gogó do Paulinho”, que conta a história de Paulinho Gogó e seus amigos. Nele, o público teve a oportunidade de conhecer a “Nega Juju”, “Biricutico”, “Celso Bigorna” e “Helinho Gastrite”, entre outros amigos que fazem parte de seu cotidiano. Com personagem construído a partir de histórias do povo, era chegado o momento de aproximá-lo ainda mais de seu público. Em um espetáculo que não conta com cenário e nem com iluminação sofisticada, o público fica atento, durante 70 minutos, em uma atmosfera divertida criada pelo humorista. O texto e a direção são do próprio Maurício Manfrini. A produção é de Diego Zarife e a realização da Tabach Produções. A classificação etária é de 14 anos. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada).

No domingo, dia 12, às 19h,encerram a semana. Rafinha Bastos, pioneiro na área, é conhecido por suas polêmicas e, principalmente, por sua personalidade peculiar. Maurício Meirelles, casado, com filho pequeno e cachorro, considera-se um verdadeiro sobrevivente da quarentena, sendo muito conhecido pelo seu humor inteligente e suas ousadias com a tecnologia. Gravou um especial na Netflix e, desde então, inovou como o primeiro comediante a criar um show exclusivo de stand-up em drive in com suas maluquices inovadoras.

Ao final do show, os dois comediantes se juntam para responder perguntas da plateia, em um papo totalmente aberto e inusitado. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). A classificação etária é de 16 anos.

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Programação de setembro

Dias 8, 15, 22 e 29, quartas-feiras, 20h

Whindersson Nunes

Ingressos: R$ 120,00 (inteira); R$ 60,00 (meia-entrada).

Classificação etária: 14 anos

Dia 10, sexta, 20h

Junior Chico – Quebrando o armário

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dia 11, sábado, 20h

Paulinho Gogo – No Gogó do Paulinho

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 12, domingo, 19h

Mauricio Meirelles e Rafinha Bastos

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dia 17, sexta; 20h

O Vendedor de Sonhos

Ingressos: 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 12

Dias 18 e 26, sábado/domingo; 20h / 19h

Bruna Louise, Deslocada

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 19, domingo, 19h

Yuri Marçal

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 23, quinta, 20h

Beatles 4Ever,

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: livre

Dia 24, sexta, 20h

Murilo Couto – Gala Seca

Ingressos: R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 25, sábado, 20h

Emerson Ceará – Sem Freio

Ingressos: R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dia 30, quinta, 21h

Pedra Letícia

Ingressos: R$ 90,00(inteira) e R$ 45,00 (meia entrada)

Classificação etária: livre