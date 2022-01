Confira os 8 itens de moda mais buscados no Google em 2021

Quais peças de roupas dominaram as tendências de moda em 2021? Uma ótima maneira de descobrir é a partir das buscas realizadas pelos usuários no Google, a plataforma de pesquisa mais popular do mundo.

De acordo com um relatório de tendências de moda em 2021 feito pelo site Purepeople, a calça wide lag teve um aumento de quase 7.000% nas buscas: “é uma peça com modelagem ampla na barra e mais marcada na cintura. Essas características valorizam as curvas do quadril e promovem a sensação de alongar as pernas”, afirma Juliana Cunha, digital influencer e especialista em moda. O item ganhou destaque após o lançamento da coleção Genderless, da grife Gucci.

O segundo item mais procurado foi a calça cargo, cujo a principal característica é a presença de bolsos laterais: “a calça cargo foi criada pelo exército britânico em meados dos anos 40. Nos anos 90 passou a ser utilizada por fãs do gênero Hip Hop e hoje se tornou uma tendência adotada por diversos digitais influencers, como as irmãs Kardashian” contextualiza a especialista em moda Juliana Cunha.

O relatório aponta que o terceiro item mais buscado foi o tênis, seguido pelo corset. Também conhecido como espartilho, essa peça de vestuário feminino dispõe de barbatanas laterais e uma amarração nas costas, ambas com o objetivo de modelar a cintura e deixar a coluna mais ereta.

Confira a lista completa de itens de moda mais buscados no Google pelos brasileiros em 2021:

1. Calça Wide Lag: +6.791%

2. Calças cargo: +480%

3. Tênis: +267%

4. Corset: +262%

5. Sapato: +189%

6. Papete: +189%

7. Macacão feminino: +142%

8. Blazer: +118%

Sobre Juliana Cunha

Formada em Direito pelo UniCEUB, no Distrito Federal, pós-graduanda em Direito do Trabalho pela mesma instituição e atuante na área jurídica do Governo do Distrito Federal, Juliana Cunha nasceu em uma família tradicionalmente jurídica em Brasília. Apesar do caminho aparentemente natural para os tribunais, seu reconhecimento na sociedade cresce exponencialmente pela sua segunda paixão: influenciar pessoas.

Sua expertise como formadora de opinião a levou para a profissão de digital influencer, o que não é apenas sua fonte de renda, mas algo que ela faz com prazer ao compartilhar com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. Filantrópica, Juliana Cunha também realiza ações sociais em abrigos e comunidades carentes do Distrito Federal há anos.

No universo fashion, já representou grandes marcas e agências em Brasília e São Paulo através de eventos, desfiles e participações em veículos de comunicação. Entre os destaques estão seus trabalhos com parceiros como Jeep, Desinchá, Nubank, Skelt Cosméticos, Schutz, Ame Digital e NordNails.

Divulgação / MF Press Global