Confira o esquema de vacinação contra Covid19 nesta quinta em Americana

Americana aplicou, nesta quarta-feira (5). 3.362 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.278 da primeira dose e 1.084 da segunda. A primeira dose foi aplicada em 2.259 de idosos com 60 anos ou mais, sete profissionais de saúde e 12 idosos acamados. Receberam a segunda dose cinco idosos acamados, dois idosos residentes e três profissionais de saúde de casas de longa permanência, outros 102 profissionais de saúde e 972 trabalhadores da Educação.

O número total de doses aplicadas, agora, está em 70.194, com 44.215 da primeira dose e 25.979 da segunda etapa.

Vacinação – nesta quinta-feira (6), o drive thru da Avenida Cillos não funcionará. A vacinação dos profissionais de Saúde e de Educação será realizada por meio de agendamento no site da Secretaria de Saúde.

O drive thru do Portal, na Avenida Antônio Pinto Duarte, continua vacinando idosos entre 60 e 62 anos, que também podem fazer o agendamento pelo site se preferirem. Está aberto, também, o agendamento para idosos com 68 anos ou mais.

EDUCAÇÃO.

A Secretaria de Saúde de Americana efetuou, nesta quarta-feira (5), a vacinação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 972 profissionais da Educação. A vacina foi oferecida no drive-thru montado em frente à UBS Cillos, que funcionou das 8h30 às 16h e também por agendamento.

Nesta quinta, a vacinação a esse grupo seguirá apenas por agendamento.