Confira o “abre e fecha” da Prefeitura de Sumaré para o fim de ano

A Prefeitura de Sumaré informa que os serviços essenciais serão mantidos no município, em regime de plantão, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e também em 1º de janeiro, por conta das festividades de fim de ano. As atividades serão retomadas normalmente nas repartições públicas municipais a partir das 8 horas do dia 4 de janeiro.

“Abre e Fecha”:

Coleta de lixo domiciliar: será realizada normalmente, exceto nos feriados nacionais de 25 de dezembro e 1º de janeiro em que não haverá o serviço.

Guarda Civil Municipal: 24 horas pelo telefone 153 ou (19) 3873-2656.

Defesa Civil Municipal: 24 horas pelo telefone 199 ou (19) 3903-4147.

Corpo de Bombeiros Municipal: 24 horas pelo telefone 193 ou (19) 3873-2147.

Departamento de Trânsito: emergências pelo telefone 0800-772-7722.

Cemitério Municipal da Saudade: das 8h às 17h30.

Velório Municipal: aberto normalmente, 24 horas. Lembrando que, como parte das medidas para evitar a disseminação da Covid 19, o acesso está limitado e com revezamento para não causar aglomeração.

Transporte Coletivo: funcionará com frota reduzida.

Feiras Livres: funcionarão normalmente. Exceto a feira do Inocoop que nos dias de feriado, 25 de dezembro e 1º de janeiro, será adiantada para a quinta-feira.

Rede Municipal Saúde:

– UPA Macarenko: Rua Vinicius de Moraes, nº 380, Jardim Macarenko. Telefone (19) 3903-1455. Atendimento 24 horas.

– UPA Matão: Avenida Emílio Bosco, nº 1.620, Jardim Santa Clara. Telefone (19) 3864-1194. Atendimento 24 horas.

– PA Nações: Rua Aldo de Oliveira Muller, nº 417, Parque das Nações. Telefone (19) 3864-1035. Atendimento 24 horas.

– PA Maria Antônia: Rua Isabel Luna Tavares, nº 631, Jardim Maria Antônia. Telefone (19) 3832-1288. Atendimento 12 horas (das 7 às 19 horas).

– PA CIS Nova Veneza: Rua Paraíba, nº 211, Nova Veneza. Telefone (19) 3399-5961. Atendimento das 7 às 22 horas.

– Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados: funcionamento 24 horas.

Plantão de Farmácias nos dias 24, 26 e 27 de dezembro, das 8 h às 17h:

* Farmácia do CIS Nova Veneza: Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco.

* Farmácia da UBS Santa Clara: Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Jardim Santa Clara.