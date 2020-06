Confira dicas de como preencher a Declaração do IR 2020

Chegou o momento de fazer a declaração do imposto de renda, aquele período em que é necessário reunir uma série de documentos para ficar em dia com a Receita Federal e as devidas tributações e pagamentos. É importante se atentar que devido a situação atípica de pandemia, a data da entrega da declaração foi prorrogada até o dia 30 de junho.

O CEO da Coan Contabilidade e Consultoria, Fabio Barreta, explica que esse momento é uma oportunidade para ter algum retorno sobre os valores que foram investidos ao longo desse período. “Com uma declaração simples, mas detalhada, é possível receber a restituição quando há excesso de pagamentos de impostos no ano de 2019, gerando esse valor que será ressarcido”, relata.

O envio da declaração de imposto de renda é imprescindível para pessoas que possuem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, isentos acima de R$ 40.000,00 e também proprietários de imóveis com valor superior a R$ 300.000,00.

Nesse documento devem estar presentes informações como o saldo das contas bancárias, aplicações, poupanças, investimentos e seus respectivos rendimentos, além de salário ou valores recebidos de pessoas físicas, doações feitas ou recebidas, herança, venda de bens e empréstimos contraídos ou concedidos.

“É muito importante que os itens declarados estejam corretos. Isso porque a omissão pode fazer com que tudo caia na malha fina. Isso significa lembrar também de realizar a declaração de despesas como autônomo e de dependentes, como comprovantes de despesas médicas ou de ensino. Caso ocorra algum erro após envio, corrija e transmita uma declaração retificadora”, relata.

O especialista também ressalta a importância de prestar atenção a todos os dados para evitar transtornos, checando sempre com a contabilidade de empresas em que esteve empregado ou com um contador próprio. “A questão que mais impacta é esquecer de preencher esses documentos, uma vez que eles podem gerar uma multa sobre o IR devido”, Fabio finaliza.