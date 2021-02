Confira as vagas de emprego do PAT Sumaré

O PAT de Sumaré – Posto de Atendimento ao Trabalhador – informa que estão abertas novas oportunidades de emprego em sua unidade local, com validade até a próxima segunda-feira (1º de março). Os interessados devem se dirigir ao PAT, na Avenida Brasil, nº 201, Jardim Nova Veneza. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. É necessário apresentar Carteira Profissional, CPF, RG, número do PIS (Cartão Cidadão) e comprovante de endereço atualizado com CEP.

Confira as vagas:

– Operador de Empilhadeira: experiência de um ano na função, ensino médio completo;

– Conferente: experiência de um ano na função e ensino médio completo;

– Líder de operação: um ano de experiência na função e ensino médio completo;

– Ajudante de carga e descarga: seis meses de experiência e ensino fundamental.

O PAT Sumaré, órgão vinculado à Prefeitura, atende em conformidade com todos os protocolos de segurança em Saúde, visando a prevenção da Covid-19. É obrigatório à população o uso de máscara de proteção facial, utilização de álcool gel para higiene das mãos e distanciamento social.

Para outras informações, o número de telefone do PAT Sumaré é o (19) 3399-5638.