Confira as 151 vagas disponíveis no Desenvolve S.Bárbara

Estão disponíveis 151 vagas de emprego com carteira assinada no Desenvolve S.Bárbara. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação e podem ser encerradas sem aviso prévio.

O atendimento é realizado via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015, e-mail [email protected] ou ainda presencialmente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Açougueiro (a), Ajudante de padeiro, Ajudante de tecelagem (Faxineiro),Auxiliar de cozinha, Atendente de restaurante, Caldeireiro (a), Costureira (o), Encanador, Fresador, Marceneiro pleno/ Sênior, Operador de máquina tripulada, Operador de torno CNC, Operador de dobradeira, Padeiro (a), Pedreiro, Pintor (a) de autos, Rebarbador, Serviços gerais, Tecelão (ã), Tecelão de jato de ar, Técnico de informática (externo), Torneiro convencional.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de Sushiman, Cozinheiro, Mecânico de autos, Montador, Montador de móveis, Saladeira, Rebarbador, Saladeira, Sushiman.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Agente de turismo, Ajudante de instalador, Armador, Auxiliar técnico, Barman, Carpinteiro, Contramestre, Cozinheiro (a), Enfestador, Líder de açougue, Operador e Frentista de rama, Operador máquina turbo/ Jigger, Padeiro, Revisor, Torneiro CNC.

Vagas que exigem cursos:

Analista de PCP (usinagem): curso na área PCP, Auxiliar de eletricista: curso de NR10, NR12 e eletricista, Auxiliar de manutenção: curso de refrigeração, elétrica e/ou hidráulica, Caldeirista: curso de caldeira, Controlador de acesso (porteiro): curso na área de segurança, Corretor (a) de imóveis: curso na área com CRECI, Estagiário técnico: curso técnico em mecatrônica, mecânica ou eletroeletrônica, Fresador(a): curso na área, Inspetor de qualidade: curso na área de qualidade, Mecânico de máquinas pesadas: curso de mecânica, Operador (a) e programador (a) de Centro de usinagem: curso na área, Operador (a) e programador de CNC: curso na área, Operador de CNC: curso na área, Preparador e operador de torno CNC: curso na área, Preparador e operador de torno CNC: curso na área, Programador de CNC: curso na área de CNC, Retificador: curso na área, Torneiro CNC: curso de torneiro mecânico, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Auxiliar comercial, Estagiário (a) de Educação física, Estagiário (a) em programação de DELPHI, Estagiário de engenharia, Nutricionista, Supervisora administrativa.