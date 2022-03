Confira a programação dos cinemas do Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – CORAÇÃO DE FOGO – DUB (PARIS FILMS)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Em Coração de Fogo, acompanhamos Georgia Nolan, uma adolescente de 16 anos que sonha em ser

uma bombeira, reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens, a garota possui um

forte desejo de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar

bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e

liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como

um jovem chamado “Joe” e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o

incendiário. Nessa aventura, a adolescente irá testar sua coragem e persistência, para alcançar seu

sonho, proteger sua família, e combater o mal que assola sua comunidade.

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – BATMAN – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 176min.

The Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert Pattinson) como o herói de Gotham, Batman,

causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas

alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) –

entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu

como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações,

Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma

série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás

disso tudo. Porém, a investigação acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o

nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai,

Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos

do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer

justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h50 – 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – SING 2 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 109min.

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos

amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos

palcos novamente.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – BATMAN (ATMOS) DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 176min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 20h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 20h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – UNCHARTED: FORA DO MAPA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos,

Uncharted: Fora do Mapa serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan

“Nate” Drake (Tom Holland), descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido

como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma

cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis

companheiros. Uncharted: Fora do Mapa mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz

parceiro Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior

tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo

por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan.

Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo

tesouro perdido.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – BATMAN – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 176min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – UNCHARTED: FORA DO MAPA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h30

Sáb., Dom., Feriado: 18h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – BATMAN – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 176min.

Sáb., Dom., Feriado: 15h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – BATMAN – LEG (WARNER)

Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 176min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h50

Sáb., Dom., Feriado: 20h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

UNCHARTED: FORA DO MAPA (D) (DUBLADO) (UNCHARTED)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Dan Trachtenberg, Duração: 01:55:00h, com: Tom Holland, Mark Wahlberg

SALA 1

10/03/2022 – Quinta-Feira: 19:30h – 21:50h

11/03/2022 – Sexta-Feira: 19:30h – 21:50h

12/03/2022 – Sábado: 17:00h – 19:30h – 21:50h

13/03/2022 – Domingo: 17:00h – 19:30h – 21:50h

14/03/2022 – Segunda-Feira: 19:30h – 21:50h

15/03/2022 – Terça-Feira: 19:30h – 21:50h

16/03/2022 – Quarta-Feira: 19:30h – 21:50h

BATMAN (D) (DUBLADO) (THE BATMAN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Reeves, Duração: 02:56:00h, com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin

Farrell

SALA 2

10/03/2022 – Quinta-Feira: 16:00h – 21:00h

11/03/2022 – Sexta-Feira: 16:00h – 21:00h

12/03/2022 – Sábado: 16:00h – 21:30h

13/03/2022 – Domingo: 16:00h – 21:30h

14/03/2022 – Segunda-Feira: 16:00h – 21:00h

15/03/2022 – Terça-Feira: 16:00h – 21:00h

16/03/2022 – Quarta-Feira: 16:00h – 21:00h

SALA 3

10/03/2022 – Quinta-Feira: 20:30h

11/03/2022 – Sexta-Feira: 20:30h

12/03/2022 – Sábado: 17:00h – 20:30h

13/03/2022 – Domingo: 17:00h – 20:30h

14/03/2022 – Segunda-Feira: 20:30h

15/03/2022 – Terça-Feira: 20:30h

16/03/2022 – Quarta-Feira: 20:30h

SALA 4

10/03/2022 – Quinta-Feira: 18:30h – 22:00h

11/03/2022 – Sexta-Feira: 18:30h – 22:00h

12/03/2022 – Sábado: 15:00h – 18:30h – 22:00h

13/03/2022 – Domingo: 15:00h – 18:30h – 22:00h

14/03/2022 – Segunda-Feira: 18:30h – 22:00h

15/03/2022 – Terça-Feira: 18:30h – 22:00h

16/03/2022 – Quarta-Feira: 18:30h – 22:00h

BATMAN (L) (LEGENDADO) (THE BATMAN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Reeves, Duração: 02:56:00h, com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin

Farrell

SALA 5

10/03/2022 – Quinta-Feira: 18:15h – 21:45h

11/03/2022 – Sexta-Feira: 18:15h – 21:45h

12/03/2022 – Sábado: 14:45h – 18:15h – 21:45h

13/03/2022 – Domingo: 14:45h – 18:15h – 21:45h

14/03/2022 – Segunda-Feira: 18:15h – 21:45h

15/03/2022 – Terça-Feira: 18:15h – 21:45h

16/03/2022 – Quarta-Feira: 18:15h – 21:45h

CORAÇÃO DE FOGO (D) (DUBLADO) (FIREHEART)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Theodore Ty e Laurent Zeitoun, Duração: 01:33:00h, com: .

SALA 1

12/03/2022 – Sábado: 15:05h

13/03/2022 – Domingo: 15:05h