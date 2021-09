Confira a programação dos cinemas do Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – AFTER – DEPOIS DO DESENCONTRO DUB (DIAMOND FILMS)

Romance – Dublado – 16 Anos – Duração: 99min.

Baseado na série de livros “After”, da autora Anna Todd – que também assina o roteiro -, AFTER –

DEPOIS DO DESENCONTRO, o terceiro filme da franquia, mostra Tessa (Josephine Langford) iniciando

um novo e emocionante capítulo de sua vida. Mas enquanto ela se prepara para se mudar para Seattle

para trabalhar no emprego dos seus sonhos, o ciúme e o comportamento imprevisível de Hardin (Hero

Fiennes Tiffin) ameaçam o relacionamento dos dois. A situação fica mais complicada quando o pai de

Tessa retorna, e revelações chocantes sobre a família de Hardin vêm à tona. No final das contas, Tessa e

Hardin devem decidir se vale a pena lutar por seu amor ou se é hora de seguir caminhos separados.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15

Sáb., Dom., Feriado: 17h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Seg., Ter.: 14h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – PATRULHA CANINA: O FILME – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 86min.

Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount

Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para

investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Seg., Ter.: 14h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Qua.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 – 16h50

Seg., Ter.: 14h40 – 16h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Seg., Ter.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

SALA 1

02/09/2021 – Quinta-Feira: 16:10h – 18:55h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 16:10h – 18:55h

04/09/2021 – Sábado: 16:10h – 18:55h

05/09/2021 – Domingo: 16:10h – 18:55h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 16:10h – 18:55h

07/09/2021 – Terça-Feira: 16:10h – 18:55h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 16:10h – 18:55h

SALA 1

04/09/2021 – Sábado: 14:10h

05/09/2021 – Domingo: 14:10h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 14:10h

07/09/2021 – Terça-Feira: 14:10h

SALA 5

02/09/2021 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:05h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:05h

04/09/2021 – Sábado: 16:40h – 19:05h

05/09/2021 – Domingo: 16:40h – 19:05h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:05h

07/09/2021 – Terça-Feira: 16:40h – 19:05h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:05h

SALA 2

02/09/2021 – Quinta-Feira: 17:10h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 17:10h

04/09/2021 – Sábado: 15:10h – 17:10h

05/09/2021 – Domingo: 15:10h – 17:10h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 15:10h – 17:10h

07/09/2021 – Terça-Feira: 15:10h – 17:10h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 17:10h

SALA 5

02/09/2021 – Quinta-Feira: 21:30h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 21:30h

04/09/2021 – Sábado: 21:30h

05/09/2021 – Domingo: 21:30h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 21:30h

07/09/2021 – Terça-Feira: 21:30h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 21:30h

02/09/2021 – Quinta-Feira: 21:40h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 21:40h

04/09/2021 – Sábado: 21:40h

05/09/2021 – Domingo: 21:40h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 21:40h

07/09/2021 – Terça-Feira: 21:40h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 21:40h

SALA 2

02/09/2021 – Quinta-Feira: 19:10h – 21:20h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 19:10h – 21:20h

04/09/2021 – Sábado: 19:10h – 21:20h

05/09/2021 – Domingo: 19:10h – 21:20h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 19:10h – 21:20h

07/09/2021 – Terça-Feira: 19:10h – 21:20h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 19:10h – 21:20h

SALA 3

02/09/2021 – Quinta-Feira: 15:55h – 18:40h – 21:25h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 15:55h – 18:40h – 21:25h

04/09/2021 – Sábado: 15:55h – 18:40h – 21:25h

05/09/2021 – Domingo: 15:55h – 18:40h – 21:25h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 15:55h – 18:40h – 21:25h

07/09/2021 – Terça-Feira: 15:55h – 18:40h – 21:25h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 15:55h – 18:40h – 21:25h

SALA 4

02/09/2021 – Quinta-Feira: 18:20h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 18:20h

04/09/2021 – Sábado: 18:20h

05/09/2021 – Domingo: 18:20h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 18:20h

07/09/2021 – Terça-Feira: 18:20h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 18:20h

SALA 5

04/09/2021 – Sábado: 14:00h

05/09/2021 – Domingo: 14:00h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 14:00h

07/09/2021 – Terça-Feira: 14:00h

SALA 4

02/09/2021 – Quinta-Feira: 21:05h

03/09/2021 – Sexta-Feira: 21:05h

04/09/2021 – Sábado: 21:05h

05/09/2021 – Domingo: 21:05h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 21:05h

07/09/2021 – Terça-Feira: 21:05h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 21:05h

PATRULHA CANINA: O FILME (D) (DUBLADO) (PAW PATROL: THE MOVIE)

04/09/2021 – Sábado: 14:20h – 16:20h

05/09/2021 – Domingo: 14:20h – 16:20h

06/09/2021 – Segunda-Feira: 14:20h – 16:20h

07/09/2021 – Terça-Feira: 14:20h – 16:20h

08/09/2021 – Quarta-Feira: 16:20h