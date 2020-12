Confira a programação do cinema do Tivoli da semana

TIVOLI 1 – DESTRUIÇÃO FINAL (DUB) O ÚLTIMO REFÚGIO (DIAMOND FILMS)

Ação / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 119min.

John Garrity, um pai de família, sua esposa Allison e seu filho, embarcam numa perigosa jornada depois

que uma tempestade de meteoros atinge a Terra. Para fugir do apocalipse e encontrar o único refúgio

que restará da destruição, eles precisam lutar e se manter unidos. Por entre cidades em chamas,

conflitos entre as pessoas, tiros e saques, a família experimentará o pior e o melhor que a humanidade

pode oferecer.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 17h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – CONVENÇÃO DAS BRUXAS – DUB (WARNER)

Aventura – Dublado – 10 Anos – Duração: 106min.

O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete

anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um

grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em

ratos.

Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 14h45 – 19h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – TROLLS 2 (ATM) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 90min.

Em Trolls 2, a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta

surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre

essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy,

Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os

Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 18h15 – 20h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h10 – 18h15 – 20h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM – SANTA BARBARA DO OESTE DE 03/12/2020 a 09/12/2020

16:02:15

01/12/2020

Praça: Santa Barbara D Oeste

TIVOLI 3 – AMIZADE MALDITA – DUB (IMAGEM FILMES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 84min.

Kevin (Sean Rogerson) e Beth (Keegan Connor Tracy) notam que seu filho de oito anos, Josh (Jett

Klyne), tem passado bastante tempo brincando com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que a

princípio parece uma relação inofensiva, rapidamente se transforma em algo destrutivo e perigoso. É

quando Beth começa a desvendar o seu próprio passado, que ela descobre que Z pode não estar apenas

na imaginação do filho.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 18h30 – 20h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 16h30 – 18h30 – 20h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – INVASÃO ZUMBI 2: PENÍNSULA – DUB (PARIS FILMS)

Ação/Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 116min.

Em Invasão Zumbi 2: Península, a península coreana ficou devastada após o surto de zumbis que atingiu

os passageiros de um trem-bala com destino a Buscan há quatro anos. Com isso, um ex-soldado que

conseguiu fugir do país, Jung-seok, tem a missão de retornar e acaba encontrando alguns sobreviventes.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – O 3º ANDAR (DUB) TERROR NA RUA MALASAÑA (PARIS FILMS)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 106min.

Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande

cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamento

dominado por uma força sobrenatural.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado