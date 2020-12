Confira a programação de Natal do Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping conta com uma série de atrações neste mês de dezembro. Há opções para todos os tipos de público.

Pocket show “Natal Encantado – a magia está no ar”

Nesta semana acontecem as últimas apresentações do pocket show “Natal Encantado – a magia está no ar”, que tem encantado adultos e crianças.

A atração é repleta de músicas natalinas e conta com a participação de personagens fantasiados de Papai Noel e outros ícones do Natal, como a Rena e o Boneco de Neve, que animam as pessoas e proporcionam uma experiência lúdica e divertida com o Natal.

Data: terça-feira (08) e quinta-feira (10)

Horário: às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h

Local: na Expansão, em frente à Estação Valentina

Atração gratuita

Grua de pelúcias gigantes

Outra atração que tem feito sucesso entre os visitantes do Tivoli Shopping é a grua de pelúcias gigantes, recentemente instalada na área da Expansão, próximo à loja Kalunga.

Da marca Lucky Plush, a máquina é da Fair Play e tem o tamanho como um diferencial. São dezenas de pelúcias gigantes, de vários tipos, disponíveis para serem resgatadas.

O manuseio do equipamento é simples: basta direcionar a garra com o auxílio da manopla na direção da pelúcia desejada, apertar o botão para descer a garra e torcer para que o equipamento consiga pegar uma das pelúcias.

Para jogar na Lucky Plush e tentar “pescar” uma das pelúcias gigantes é preciso pagar uma taxa de R$ 10,00. A máquina aceita pagamento em dinheiro ou cartão.

Túnel de Luzes

Também próximo à loja Kalunga há o Túnel de Luzes, um cenário instagramável que o Tivoli preparou para que o público possa desfrutar e fazer fotos especiais.

Filtro de Instagram do Papai Noel

O shopping também disponibiliza um filtro especial de Instagram, do Papai Noel, para que os visitantes possam fazer muitas fotos divertidas.

Para brincar, basta entrar no Instagram, visitar o perfil @tivolishopping e acionar o filtro. Daí é só apontar o smartphone para o local escolhido, que o Bom Velhinho surge, bem descolado, pronto para a foto.

Na câmera traseira, o usuário pode definir em que tamanho o Noel aparecerá e escolher entre duas opções de figurino e pose. Já na câmera frontal, o usuário pode fazer selfies usando opções de óculos, barba e gorros do Noel. É diversão garantida!

Holograma do Papai Noel

Neste ano, o público pode ter contato com o Papai Noel por meio de uma tela, com uso da tecnologia de efeitos holográficos.

Para ver o Bom Velhinho, basta ir até a decoração de Natal, ao lado da Praça de Alimentação, e pisar na plataforma com acionamento no chão.

Assim que ativada a holografia, o Papai Noel aparece para encantar a todos e compartilhar suas mensagens, repletas de esperança.

Decoração temática

Neste ano, a decoração especial natalina do Tivoli Shopping tem a temática “Um Natal do Seu Jeito, Um Natal Sem Igual”.

O astro da decoração é o trem. Dentro do “Expresso Natal”, montado na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação do shopping, há post its para que os visitantes possam deixar suas mensagens de positividade e esperança.

Outro destaque da decoração de 2020 são os pets. Reforçando sua política de pet friendly, o empreendimento incluiu diversas pelúcias e esculturas de animais na decoração natalina.

Campanha para doação de ração

O Natal Sem Igual conta ainda com um espaço voltado para a doação de rações. Toda a arrecadação será destinada às instituições SPASB – S.O.S Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara Santa Bárbara d’Oeste), e à OAB São Paulo – Subseção de Americana Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais.

Feira de Adoção de Animais

Neste mês, o Tivoli Shopping também realiza Feiras de Adoção de Animais em parceria com a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste).

Estão disponíveis para adoção dezenas de cães e gatos – filhotes e também adultos – vítimas de abandono, situações de risco e maus tratos, que foram resgatados pela instituição e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

Data: quartas-feiras (dias 9, 16 e 23)

Horário: das 19h às 22h

Local: próximo à loja Cobasi

Feira do Produtor

E às terças-feiras, o público pode visitar o shopping para aproveitar a Feira do Produtor, onde os consumidores tem à disposição alimentos frescos e de qualidade em barracas de hortifrutti e legumes, queijos, grãos e pimentas, temperos, ovos, pamonha e o tradicional pastel.

Por conta do final do ano, a feira segue normalmente até o dia 22/12 e fará uma pausa no dia 29/12, retornando no dia 05 de janeiro de 2021.

Data: terças-feiras (dias 8, 15 e 22)

Horário: das 15h às 21h

Local: no estacionamento VIP, em frente ao McDonald’s