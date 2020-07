‘Conexão Solidária’: Drive thru arrecada alimentos neste sábado

Acontece neste sábado, dia 18 de julho, a segunda edição da mobilização regional de arrecadação do Projeto “Conexão Solidária”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré em parceria com a EPTV. Por meio do sistema de “drive thru”, das 8 às 17 horas, poderão ser doados alimentos não perecíveis, material de limpeza, material de higiene e de proteção pessoal. A ação acontecerá na altura da bifurcação entre a Praça das Bandeiras e a Praça Manoel de Vasconcelos, na Região Central da cidade.

As entregas serão feitas exclusivamente pelo sistema de “drive-thru” de forma a não gerar aglomeração, e seguirá todas as normas sanitárias para proteção e segurança dos munícipes que estarão fazendo as doações e também dos colaboradores que estarão trabalhando em mais esta importante ação solidária.

“Estamos trabalhando bastante desde o início da pandemia para tentar diminuir ao máximo os reflexos causados principalmente na vida das famílias mais carentes. Mais uma vez, fazemos esse apelo para todos aqueles que puderem a participar conosco desta importante ação: compareçam e façam suas doações”, convidou a presidente do Funssol de Sumaré, dona Mara Dalben.

Os itens arrecadados serão revertidos às famílias sumareenses que se encontram em situação de vulnerabilidade social neste período de quarentena causada pela pandemia da Covid-19.

“O Fundo Social de Sumaré vem realizado um trabalho muito intenso visando ajudar as famílias que mais precisam e, mais uma vez, contamos com o apoio da população para arrecadarmos o maior número de itens possíveis e fazer desta nova edição da ação, em parceria com a EPTV, um sucesso de amor ao próximo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Mais informações referente à campanha regional também estarão disponíveis no site conexaosolidaria.eptv.com.br.