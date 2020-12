Condutor de Ambulância do Zanaga de 43 morre de Covid

O condutor de Ambulância e motorista do jornal TodoDia Adonias Barbosa, de 43 anos, morreu vítima da Covid 19. em Americana. Dodô era morador do Zanaga e já trabalhou como segurança das rainhas e princesas da Festa do Peão de Americana. A cidade conta até agora com 188 mortos pela doença.

Ele ficou internado por mais de 15 dias na UTI do Hospital Municipal de Americana e não resistiu à doença.

A segunda onda da Covid chegou com força em Americana e esta semana em pelo menos dois dias foram registradas múltiplas mortes da doença.