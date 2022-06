O Arraiá Comunitário no Condomínio Clube Califórnia Boulevard em Santa Bárbara d’Oeste que foi incrível e os organizadores torcem para que mais comunidades e condomínios se inspirem e tragam diversão, cultura, solidariedade e harmonia nesse retorno aos eventos comunitários!

Organizado em apenas 10 dias pela Fran, Lélis e Pietro os produtos e doações foram arrecadados entre os moradores e todos comeram e beberam a vontade das 17 as 23h30 no dia 25 de junho

O evento contou com Touro Mecânico e brinquedos infláveis para as crianças, show com Vic Batista e Bartender para os adultos e muita comida típica como cuscuz, canjiquinha, cachorro quente, milho verde, canjica, bolos, pipoca, quentão, sorteios, vinho quente e drinks a vontade a noite toda.

Já estamos pensando na festa do Dia das Crianças!!!

Rua do Ósmio 955

Villa Multimall S.B.O.