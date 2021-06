Concurso de redação premia alunos das escolas públicas

Estudantes do ensino médio de escolas públicas, estaduais e municipais de todo o país poderão se inscrever no 46º Concurso de Redação do Instituto AIPI, da International Paper do Brasil. Em mais uma edição, o concurso conta com o apoio da marca Chamex. O desafio, que em 2020 teve pela primeira vez abrangência nacional, traz para este ano uma novidade: cada estado e o Distrito Federal contarão com uma redação destaque reconhecida, além de um grande vencedor nacional.

Em 2020, o concurso atendeu os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, contando com a participação de 33 mil estudantes de escolas públicas, se tornando o maior em redações corrigidas. Atualmente, o concurso do Instituto AIPI é o maior em quantidade de alunos e também o que mais impacta socialmente a vida de estudantes de todo o Brasil, principalmente se consideramos os reflexos negativos da pandemia na educação do país com a suspensão das aulas. O concurso de redação seguiu, mesmo em um momento tão desafiador, contribuindo para a adequada preparação de milhares de alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Com o objetivo de incentivar jovens estudantes a transformarem suas realidades por meio da escrita, o concurso deste ano terá como tema “Como os livros podem contribuir para a educação no Brasil e serem agentes transformadores no ensino e na sociedade?”, relacionando a discussão aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas do dia 1o de junho até o dia 10 de setembro de 2021, pelo site: concursoaipi.redacaonline.com.br

A iniciativa, segundo Mariana Claudio, gerente executiva do Instituto AIPI, reforça a importância de fortalecer nos estudantes a capacidade de análise crítica da sociedade para que possam ser cidadãos ativos e agentes de mudança. “A parceria com o Redação Online amplia a nossa capacidade de alcance, impactando cada vez mais jovens, além de trazer ao concurso o diferencial de preparação de alunos e professores, indo muito além apenas de um concurso”, afirma Mariana.

Para que os alunos possam se preparar melhor para a redação, são oferecidas videoaulas específicas para a escrita da redação do ENEM. Cada inscrito receberá um login e uma senha de cadastro no site – os conteúdos estarão disponíveis a partir de 1o de junho, data do lançamento. Assim como as aulas, os critérios de correção também estão de acordo com os estabelecidos pelo ENEM. “Participar do Concurso de Redação do Instituto AIPI foi uma experiência única e que levarei por toda a minha vida. Fui motivada a participar por minha professora de língua portuguesa e também por meus familiares. Graças ao concurso, pude aprimorar as minhas habilidades de escrita e aprendi a ter mais confiança em mim mesma”, comenta Ana Lívia, primeira colocada da 45ª edição do Concurso.

Ao final do processo, os três estudantes com melhor classificação serão convidados a participar de uma banca on-line, com o objetivo de expor quais foram suas referências, intenções e perspectivas diante do tema. Após essa etapa, será selecionado o grande vencedor nacional.

Como forma de incentivo, os 27 autores mais bem colocados, sendo um por estado, irão receber vale-compras, fornecidos pelo Instituto AIPI, para a aquisição de livros e materiais escolares. Para os 100 primeiros colocados, será oferecido um plano de aulas on-line, com validade de 12 meses na plataforma. Assim como os estudantes, as escolas e os professores também serão premiados. As três instituições com maior número de alunos cadastrados ganharão, cada uma, 10 caixas de Chamex A4, marca referência de papel para imprimir e escrever da International Paper, e livros educativos até o valor de R$ 5.000,00. Já os 20 professores que tiverem a maior quantidade de alunos inscritos receberão um treinamento para correção de redação no modelo ENEM e um vale-compras cada no valor de R$ 300,00 para aquisição de livros e materiais escolares. Os resultados serão divulgados no dia 21 de outubro de 2021, no site concursoaipi.redacaonline.com.br.

Sobre o Instituto AIPI

O Instituto AIPI é mantido pela International Paper do Brasil e tem como foco investir em projetos de transformação social. Ele é responsável por projetos que impactam as comunidades e que estimulam cada vez mais a formação de cidadãos ativos, oferecendo a estrutura necessária para que uma boa intenção vire uma boa ação. Nesses 14 anos de existência, foram investidos mais de R$ 13 milhões em projetos diversos, com mais de 320 mil pessoas impactadas em todo o Brasil. Confira mais informações sobre o Instituto AIPI no site www.institutoaipi.com.br.