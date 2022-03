Concurso da prefeitura vai ter 50 vagas ‘imediatas’

A prefeitura de Americana vai abrir dois concursos para repor vagas na área da Educação. O maior deles vai abrir 150 vagas para monitores, que começarão a preencher espaços de ‘monitor escolar’ nas escolas e creches da cidade. Inicialmente, serão chamados 50 aprovados.

Além deste concurso, a cidade terá um concurso público para recomposição do quadro dos profissionais da Educação e contratação emergencial por meio de processo seletivo simplificado. O plano é a ampliação da quantidade de cuidadores para apoiar os professores com alunos de inclusão de 30 para 100.

Segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, além da valorização dos professores, a abertura de concurso público será fundamental para repor o quadro dos profissionais da Educação. “É importante que a Educação seja valorizada, com o total respaldo do prefeito Chico Sardelli, sendo uma das prioridades da Administração. Americana será, sem dúvida, um dos municípios que melhor vai remunerar os profissionais da Educação”, disse Ghizini.

Entre as propostas apresentadas na área da Educação, estão a contratação emergencial por meio de processo seletivo simplificado; elaboração de Projeto de Lei para contratação de monitor escolar via concurso público; abertura de concurso público para ampliação da quantidade de cuidadores para apoiar os professores com alunos de inclusão de 30 para 100; e remuneração superior ao estabelecido pelo piso nacional que é de R$ 3.845,56.