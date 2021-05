Concursada é nova adjunta de Finanças em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, nomeou nesta semana a servidora de carreira (concursada), bacharel em Direito e técnica em Contabilidade Edna Maria Magri Azenha, com 26 anos “de casa”, como a nova secretária-adjunta de Finanças e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa, ao lado do titular da pasta, o contador Brauner Antonio Feliciano.

Ela também mora em Nova Odessa desde 1980, onde passou em concurso público pela primeira vez em 1995, inicialmente para o cargo de escriturária. Em 2004, prestou novo concurso público municipal, e foi aprovada para o cargo de agente de Rendas. Desde 2005, atua na própria equipe de Contabilidade da Prefeitura.

“Recebi o convite do prefeito e aceitei o desafio. Vou me empenhar para corresponder à altura, colocando todo o meu conhecimento acumulado para ajudar a equipe da Secretaria e a máquina pública para ‘deslanchar’, como o prefeito sempre pede. Conheço todo mundo da equipe de Finanças e sempre tive um bom relacionamento com todos, então acredito que faremos o nosso melhor”, afirmou a servidora.

“Assim como o Brauner, a Edna também é uma pessoa muito capacitada, muito dedicada e que já conhece todos os procedimentos da pasta de Finanças e Planejamento da Prefeitura, onde ela trabalha há muitos anos. Estamos novamente assim valorizando as pessoas que já estão aqui, que já conhecem a Prefeitura e a cidade, que são servidores que realmente se dedicam à população de Nova Odessa”, justificou o prefeito Leitinho.

“Fico muito feliz com a nomeação da Edna pelo prefeito, porque ela é uma pessoa de dentro da Prefeitura, que tem uma história na Gestão Municipal e que conhece bem os meandros da Contabilidade Pública em geral, o que é fundamental para que as Finanças Municipais possam andar bem, já que Finanças e Contabilidade têm de andar juntas”, elogiou Brauner.

Também radicado em Nova Odessa desde 1980, o secretário Brauner Feliciano é bacharel em Ciências Contábeis e com especialização em Contabilidade, Auditoria e Controladoria, ambos pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas.

Sempre atuando na área de Recursos Humanos e Contabilidade, teve como ocupação mais relevante os 15 anos de trabalho na Coden Ambiental, sendo os dois primeiros anos como contador e, posteriormente, como diretor financeiro. Ele atuava como microempresário na cidade até o final de 2020, até ser “convocado” pelo novo prefeito para compor sua equipe de gestão.