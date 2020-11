Comunidade evangélica pede ajuda a bebê com doença rara

Venho pedir a ajuda de vocês pois meu filho sofre de uma doença rara chamada Anemia Hemolítica que faz com que os anticorpos destruam os glóbulos vermelhos, provocando o aumento do fígado e do baço. Essa doença nem sempre tem cura. Já perdi um filho (Carlos Eduardo) de 03 anos pela mesma doença e hoje o meu pequeno Theo está sofrendo com o mesmo problema. O exame EXOMA e demais custos estão em torno de R$10.000,00, mas eu e meu marido não temos condições financeiras de arcar com esse valor, tendo em vista que já gastamos com outros exames e procedimentos anteriores, por isso pedimos encarecidamente a ajuda de vocês. Qualquer valor será de imensa ajuda para meu filho. Que Deus lhe abençoe sempre!