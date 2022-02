Comsea Americana toma posse esta sexta

Os novos integrantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, tomam posse nesta sexta-feira (18), às 9h. Após a cerimônia virtual, será realizada a reunião ordinária, por meio da plataforma Microsoft Teams.

O COMSEA foi criado pela Lei Municipal n° 3.826, de 22 de maio de 2003, reestruturado pela Lei nº 5992/2016, com o objetivo de contribuir para a concretização do direito constitucional da pessoa humana à alimentação, como para a promoção de segurança alimentar e nutricional.

De acordo com o decreto nº 12.902 de 2022, o Conselho será composto pelos seguintes membros:

Representantes do Poder Público:

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular: Cibele Elena Ascari Umbelino da Silva;

Suplente: Marilza de Jesus Morais Silva;

– Secretaria de Educação:

Titular: Isabele Serimarco Sabadin;

Suplente: Fabiana Gomes da Silva Tinoco;

– Secretaria de Saúde:

Titular: Valéria Cristina Carvalho da Silva;

Suplente: Letícia Raquel de Paiva;

– Secretaria de Meio Ambiente:

Titular: Marilza Gomes;

Suplente: Waldemir Rodrigues dos Santos;

– Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), integrante da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento:

Titular: Antônio Lopes Junior;

Suplente: Sergio Rocha Lima Diehl;

Representantes de organizações da sociedade civil:

– Representantes de empresa privada que, reconhecidamente, atue de forma a promover o desenvolvimento de sua responsabilidade social:

Titular: Jadis Carlos Franciscangellis (ACIA);

Suplente: Cleber Rodolfo da Silva Santos (Casa Tempero Alimentação LTDA); – Serviços Sociais Autônomos (Sistema S – entidades análogas):

Titular: Elaine Cazelato Da Cunha (SESI);

Suplente: Karla Caroline Barbosa Martins (SESI);

– Movimento social de Americana:

Titular: Simone Maceti (PASTORAL DA CRIANÇA);

Suplente: José Aparecido Guerra (PASTORAL DA CRIANÇA);- Agricultores familiares:

Titular: Edizelia Aparecida de Souza Pimenta;

– Comissão de Direitos Humanos da 48ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil:

Titular: Dulcinéia Aparecida Lopes Corrêa Brochi;

Suplente: Joaquim Ferreira Rodrigues;

– Associação ou Cooperativa de Agricultores Familiares:

Titular: Janete Peruca da Silva (COOPERFLORA);

Suplente: Eunice Contrigiane Pimenta (COOPERFLORA);

– Entidades, organizações ou associações sem fins lucrativos estabelecidas no Município:

Titular: Ednei Gomes de Caires (AENDA);

Suplente: Leandra Oliveira Alves Ribeiro (AENDA);

Titular: Luiz Carlos Claret Rosa (SOMA);

Suplente: Silene Martinez Galina Defavari (APAM);

– Conselho, instituído no âmbito do Município:

Titular: Thiago Pietrobon (COMDEMA);

Suplente: Rosilene Aparecida Lopes (CMDCA);

– Instituição de Ensino e Pesquisa:

Titular: Joseane Almeida Santos Nobre (FAM);

Suplente: Glenys Mabel Caballero Córdoba (FAM).

A cerimônia de posse terá a seguinte programação:

– Abertura da reunião pela secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes;

– Posse dos conselheiros pelo prefeito Chico Sardelli;

– Apresentação das atribuições do COMSEA pela nutricionista e conselheira

Isabele Serimarco Sabadin;

– Eleição da diretoria do COMSEA.

A atividade pode ser acessada:

https://www.americana.sp.gov.br/secretaria/assistenciasocial