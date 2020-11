Comsaúde ‘enquadra’ candidatos a prefeito

O Conselho Municipal de Saúde de Americana (COMSAUDE), reuniu-se na tarde desta sexta-feira (06), no auditório da FAM (Faculdade de Americana), com os candidatos à Prefeito para assinatura de um termo de compromisso com a saúde pública municipal, os senhores Adriano de Oliveira Silva (PSOL), Alfredo Luiz Ondas (MDB), Francisco Antonio Sardelli (PV), Luiz Antonio Crivelari (PSL), Marco Antonio Alves Jorge (Solidariedade), Maria de Lourdes Salvador dos Santos Ginetti (PT), neste ato representada pelo seu candidato a Vice-Prefeito Fernando Alvetti, Maria Giovana Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (PDT), Rafael de Andrade Galvão Macris (PSDB), neste ato, representado pelo seu candidato a Vice-Prefeito, Ricardo Molina, e a candidata Talitha de Nadai Lahr (PSD), neste ato representada pelo seu candidato a Vice-Prefeito Douglas Trindade (PSD).

Além dos candidatos, também estiveram presentes ao evento o Presidente da AMA – (Associação Médica de Americana), Renato Monteiro e o Presidente da UNIMED de Americana, Eduardo Miranda Pinto, além dos representantes da AAPIA (Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Americana), ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), AEPHIVA (Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana, AESCON (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana), AMBRATA (Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Brasília e Terramérica), APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Americana), ASTA (Associação dos Moradores Sem Teto de Americana), Casa de Recuperação Projeto de Uma Nova História, Comunidade Terapêutica Católica Davi, SINSAUDE (Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Campinas e Região, SINCOMÉRCIO (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara D Oeste), SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) e da Secretaria Municipal de Saúde.

A Presidente do Conselho Conceição Ap. Fagionato, explanou aos candidatos, que o Termos do Compromisso, explicando que ele se fundamenta nas principais necessidades básicas vivenciadas pelo Conselho. Ela pediu que, uma vez eleito, o futuro prefeito, tenha um olhar especial para a saúde e disponha contratar mais médicos especialistas, para assim acabar com as filas de espera por consultas e exames na rede pública municipal.

Dentre as ações propostas e apresentadas pelo Conselho aos candidatos está, ampliação da cobertura da atenção básica de saúde, em especial equipes de ESF (Estratégia da Saúde da Família); criação um pronto atendimento de urgência e emergência na região do bairro Mathiensen e Parque Gramado; ampliação e qualificação o serviço de atendimento pré-hospitalar (192), com ampliação de frota e equipe; ampliação das equipes de atenção à saúde mental nos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e Núcleo de Especialidades; ampliação da oferta de atenção médica especializada, com contratação de médicos especialistas; ampliação e qualificação das equipes do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM); conclusão das obras do HM, incluindo o novo prédio anexo; realização de concurso público para a contratação de agentes comunitários; criação de uma comissão municipal de estudos, com a participação efetiva do Conselho em todas as discussões, para a atualização e modernização da tabela do sistema único de saúde.