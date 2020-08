Comparando vizinhas, Santa Bárbara comemora curados do coronavírus

Com um balanço de comparação entre as cidades vizinhas, Santa Bárbara divulgou, nesta quinta-feira, que lidera o número de casos de pacientes curados do coronavírus.

A comparação enviada pela prefeitura barbarense inclui várias cidades da região de Campinas. Os dados são a partir do dia 1º de julho até 5 de agosto e, de acordo com a prefeitura, município teve um aumento de 684% no número de pacientes que testaram positivo e foram curados. No início de julho eram 254 e até a última quarta-feira, o número já era de 1.737 pacientes.