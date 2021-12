Como usar o tik tok para trazer visibilidade para o seu negócio

Você sabia que o TikTok pode trazer muita visibilidade para o seu negócio e ainda ajudar a gerar tráfego para outras redes sociais, como o Instagram, de um jeito fácil?

Porém, é necessário saber antes qual o público que você quer atingir, além de outras estratégias para se criar um conteúdo criativo e marca presença constante na plataforma.

Para dar dicas de como as empresas podem aumentar os seus seguidores e atrair de forma orgânica um público que realmente interesse, sugiro a especialista Paula Tebett.

Sobre Paula Tebett:

Especialista em marketing digital, graduada em jornalismo pela FACHA (Faculdades Integradas Hélio Alonso) e com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, a profissional vem ajudando há mais de 12 anos, empreendedores e empresas a se posicionarem da maneira correta nas redes sociais, por meio de treinamentos, mentorias e palestras para empresas como: Jornal O Globo, Radio Mix FM e Paradiso FM, Faculdade FACHA, Plaza Shopping Niterói, Insetisan, H Hotel, Biosys e Kovalent, Ri Happy Niterói, CREF (Conselho Regional de Educação Física), entre outras.

Atualmente, Paula cria conteúdo digital para diversas marcas no Brasil e no exterior, incluindo a mLabs, maior plataforma de gestão de mídias sociais da América Latina e a revista inglesa High Profile.

Idealizadora também do evento solidário Empreendedores do Bem, com workshops e ciclo de palestras que reverte toda a renda para instituições carentes da cidade de Niterói (RJ).