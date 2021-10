Como se sair bem nos vestibulares

Para milhares de jovens brasileiros que sonham em fazer um curso superior, outubro é um divisor de águas. O mês abre oficialmente a temporada dos vestibulares de verão. Hora de definir a carreira, escolher uma instituição de ensino, controlar a ansiedade e colocar à prova toda a preparação e os anos de estudo para ingressar na faculdade.

No Brasil, apenas 21,4% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos frequentam a graduação, segundo dados do Censo da Educação Superior realizado pelo INEP. De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), a meta é elevar esse índice para 33% até 2024.

No UniCuritiba – instituição que faz parte do Ânima Educação, uma das principais organizações de ensino superior do país – as inscrições para o Vestibular 2022 já estão abertas e podem ser feitas em unicuritiba.edu.br/vestibular. A prova será online no dia 16/10, às 14 horas. Os candidatos mais bem colocados garantem bolsas de estudos de até 100% para todo o curso. As aulas começam em fevereiro de 2022.

Estudante do curso de Odontologia do UniCuritiba, Ana Flavia Bonato conquistou uma bolsa de estudos no vestibular do ano passado. “Foi um dos momentos mais felizes da minha caminhada. É gratificante quando você vê que tudo aquilo que você plantou deu resultados. A faculdade tem uma infraestrutura excelente, os professores são maravilhosos e eu me sinto muito acolhida. Esse é um dos diferenciais do UniCuritiba, ser um lugar que te acolhe durante toda a trajetória acadêmica”, diz.

Dicas para ir bem na prova

1. Se você estudou durante todo o ano, estará preparado para a prova. Confie nos seus conhecimentos. Mantenha o foco nos objetivos e acredite no seu potencial.

2. O dia do vestibular é marcado por muita ansiedade e expectativa. Faça exercícios de respiração para controlar o nervosismo antes de iniciar a prova e não deixe que a ansiedade atrapalhe o seu desempenho.

3. Não vire a noite estudando ou passe a manhã da prova debruçado nos livros e apostilas. Descansar é necessário. Se você estiver cansado, terá dificuldades de concentração e sairá prejudicado na hora de resolver as questões da prova.

4. Evite estudar ou consumir conteúdos na internet no dia da prova – seja pelo computador ou celular. Amenize o cansaço mental e o desgaste visual antes do teste, que será online e exigirá bastante dos seus olhos.

5. Antes de começar a prova, confira a conexão com a internet e o seu computador. Certifique-se de que todos os recursos tecnológicos e digitais estarão perfeitos na hora do vestibular.

6. Se a sua região costuma ter problemas com sinal de internet, defina outro local para fazer a prova.

7. Escolha um ambiente tranquilo e confortável para realizar o teste. Um cômodo silencioso, com boa iluminação, um local livre de distrações, mesa com boa altura e uma cadeira confortável vão ajudar no conforto e, automaticamente, no seu desempenho.

8. Administre o tempo de prova. É importante se planejar e ficar atento ao horário para conseguir responder todas as questões no prazo.

9. Antes de iniciar a prova, separe um bloco, caneta ou lápis para fazer anotações e cálculos. Como o vestibular é online, tenha um rascunho a mão.

10. Antes da prova, faça uma refeição leve. Evite frituras ou condimentos que podem causar mal-estar. Durante o vestibular – assim como nos exames presenciais – tenha por perto um lanche e água. É importante se manter hidratado.

11. Se você ficar nervoso enquanto responde às questões, respire fundo. Lembre-se que você estudou e está preparado. Se precisar, faça uma pausa de 2 ou 3 minutos e retome a prova.

Mestres e doutores

O UniCuritiba mantém um corpo docente com mestres e doutores e oferece mais de 40 opções de graduação em todas as áreas do conhecimento: Ciências Biológicas e Saúde, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia, Gestão, Comunicação e Design, Medicina Veterinária, Ciências Humanas – Psicologia e Educação, Direito e Relações Internacionais.

Com mais de 70 anos de tradição e dois campi em Curitiba (Milton Vianna Filho e Pinheirinho), o Centro Universitário Curitiba tem também programas de mestrado e doutorado e é reconhecido pelo MEC como uma das três melhores instituições de ensino superior da capital paranaense.

De acordo com o diretor do UniCuritiba, Cristiano Assis, a instituição se destaca ainda por ter um dos melhores cursos de Direito do país – com o selo de qualidade OAB Recomenda – e é referência na área de Relações Internacionais.

“Nosso ensino é focado na conexão com o mundo do trabalho e com as práticas mais atuais das profissões. No dia a dia das aulas, estimulamos as vivências multidisciplinares e o networking, fazendo com que os estudantes sejam os protagonistas de suas próprias jornadas”, diz.

SERVIÇO

· O quê: Vestibular UniCuritiba 2022 com bolsas de estudo de até 100% válidas para todo o curso.

· Quando: 16/10 (sábado) às 14 horas.

· Onde: online.

· Quanto: inscrições gratuitas.

· Início das aulas: fevereiro 2022.

· Como participar: unicuritiba.edu.br/vestibular