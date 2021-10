Como renegociar dívida por meio da Acordo Certo

Saber se possui alguma dívida em atraso e buscar uma renegociação são os primeiros passos para o consumidor positivar seu nome. Entretanto, muitas pessoas ainda não sabem como fazer isso, e acabam não procurando a empresa credora. Enquanto isso, o CPF continua com a restrição, trazendo consequências à vida financeira do consumidor, como dificuldade para obter crédito, por exemplo.

Recentemente, a Boa Vista deu um grande passo na relação com o consumidor e que vem facilitando a vida de quem busca retirar seu nome da lista do SCPC: a aquisição da Acordo Certo, plataforma on-line focada em levar aos consumidores as melhores condições de renegociação de dívidas de forma rápida, simples e 100% virtual.

Com isso, a Boa Vista ensina ao consumidor como verificar a situação do seu CPF e aproveitar as facilidades oferecidas pela Acordo Certo para quitar o débito com as empresas cadastradas na plataforma e assim tirar o CPF do SCPC. “O primeiro passo é se cadastrar no Consumidor Positivo, o portal da Boa Vista dedicado aos consumidores, para saber qual a situação atual do seu CPF. Se houver alguma dívida em atraso, o consumidor fica sabendo o valor atual da dívida e a empresa credora, podendo se preparar para o próximo passo, que é buscá-la para uma renegociação”, explica Lola de Oliveira, diretora de Marketing e Relacionamento com o Cliente da Boa Vista.

Acordo Certo

No próximo passo é que entra a Acordo Certo, empresa adquirida pela Boa Vista em dezembro de 2020. Caso a dívida do consumidor seja com alguma das mais de 30 empresas parceiras da plataforma, o consumidor é orientado a acessar o site oficial da empresa.

Após um rápido cadastro, a plataforma mostra as dívidas que o consumidor possui com as empresas parceiras. Em seguida, é possível selecionar a forma de pagamento que melhor se encaixa no bolso do consumidor. Por fim, basta concluir o acordo e fazer os pagamentos seguindo a opção selecionada. Como ilustrado na imagem abaixo:

“A operação é toda feita on-line, de maneira transparente e segura, sem a necessidade de o consumidor ter de se deslocar até um estabelecimento ou fazer uma ligação, por exemplo, fatores que muitas vezes desestimulam a procura por uma renegociação”, ressalta Lola.

Por que renegociar

Renegociando sua dívida e tirando seu nome da lista de inadimplentes, o consumidor evita uma série de situações que dificultam e muito a vida financeira. Com o CPF negativado, cai o score de crédito, o que diminui as chances de ter crédito aprovado.

“Na prática isso significa mais dificuldade em conseguir financiamentos e empréstimos, o que atrapalha a realização de sonhos dos consumidores como a compra de um imóvel, por exemplo. Por isso, a Boa Vista acredita que as possibilidades simples e práticas oferecidas pela Acordo Certo representam para o consumidor a retomada do planejamento de novos sonhos e metas”, finaliza a diretora da Boa Vista.