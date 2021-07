Como os algoritmos do Instagram ordenam as publicações

Para se adaptar às novas tendências da internet e não ficar atrás de seus concorrentes, o Instagram está sempre em constante mudança, seja no layout ou nas funções. Em 2016 aconteceu a primeira atualização significativa do app que deixou de enviar as fotos apenas por ordem de postagem. De acordo com o especialista Aldrin Nery a mudança foi positiva, pois cinco anos atrás os usuários não visualizavam 70% dos posts em seus feeds.

Feed e stories

Com uma novidade seguida de outra, muitas vezes os criadores de conteúdo ficam em dúvida sobre como os algoritmos do Instagram estão entregando as publicações para os seguidores.

“No feed e no stories o app conta algoritmos que analisam informações sobre o post, como por exemplo o número de curtidas, horário em que foi publicado e também a localização quando possível”, explica Aldrin.

A plataforma também avalia informações sobre o criador do post, ou seja, o conteúdo é entregue para os usuários que mais interagiram com essa pessoa nas últimas semanas e quem comentou nos posts dela.

Reels

Além das publicações do feed e do stories, meses atrás o Instagram viu o sucesso que vídeos engraçados e curtos estavam viralizando na internet e resolveu criar o reels. Nesta seção os algoritmos trabalham com o objetivo de te apresentar a contas que ainda não te seguem. “Algo importante que vale ressaltar é que os algoritmos não destacam vídeos com baixa resolução, marcas d’água ou que tratam de assuntos políticos.