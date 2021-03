Como melhorar a qualidade de vida a cada década?

Alimentação saudável, rotina de exercícios, menos estresse e mais momentos de paz e sossego. Parece uma boa fórmula para prolongar os anos de vida com qualidade e saúde. Mas será que só isso basta? O educador físico e coach Tauan Gomes explica que não.

“Com o passar dos anos o envelhecimento natural do corpo vai diminuindo nossa massa magra, nossa massa óssea, nosso sistema cognitivo, assim como o nível de testosterona. É um processo normal de todo ser humano”, afirma.

A boa notícia é que existem atividades específicas que podem desacelerar esse processo natural, além de dar uma força a mais para os pontos mais vulneráveis.

“Algumas atividades, como a musculação, podem ajudar a retardar esse processo de maneira saudável, fortalecendo a musculatura e os ossos. Sempre indico os exercícios multiarticulares, como agachamento, supino, elevação, barras, paralelas e tudo que trabalha mais de uma articulação ao mesmo tempo. Isso gera aumento de massa muscular, auxilia no cognitivo, no equilíbrio e estabilidade”, detalha.

Porém, antes de sair se exercitando por aí, o especialista, que faz atendimentos online para pessoas em várias partes do mundo, alerta para os riscos da falta de orientação profissional.

“O primeiro passo é fazer um check up com médico e educador físico. É preciso ter o aval deles para iniciar qualquer atividade física, tenha você 15 ou 90 anos. Se você estiver apto, o próximo passo é fazer as atividades recomendadas para seu tipo de corpo e idade, sempre tendo cautela quanto a lesões e ficar atento às articulações, sobrepeso de cargas e métodos que possam piorar ao invés de melhorar a sua condição física”, completa.

Por fim, o coach também destaca os benefícios para a mente que as atividades físicas podem propiciar.

“Temos liberação de endorfina e dopamina sempre que nos exercitamos, e esse dois hormônios nos trazem sensações prazerosas e que melhoram nosso dia a dia e o relacionamento com as outras pessoas”, finaliza.

Além de treinos, Tauan oferece sessões completas e ferramentas de coaching durante o processo, abordando outras áreas das atividades físicas. Ele está disponível para falar sobre o assunto e dar entrevistas.

Biografia

Personal Trainer, educador físico, coach e personalidade na internet: Tauan Gomes é um apaixonado por atividades físicas e bem-estar. Sempre envolvido com alguma atividade, como jiu-jitsu, cross, judô ou musculação, o carioca residente de Portugal, atualmente ministra aulas e dá consultorias virtuais para pessoas do mundo inteiro, de um jeito prático e inovador.

Com a pandemia, ele passou a atender à demanda dos novos tempos, prestando acompanhamento online e mostrando que gravar vídeos de treinos não é um trabalho exclusivo das blogueiras. Para continuar com a qualidade das aulas presenciais adaptadas ao ambiente digital, o educador físico, que tem formação pela International Coaching and Leaders Association, utiliza técnicas motivacionais para um melhor aproveitamento dos alunos nessa modalidade.

Seu público alvo são as mulheres de 25 a 40 anos, que buscam o emagrecimento saudável e eficaz. Os treinos acontecem na casa dos alunos, que, segundo o treinador, é um incentivo a mais para quebrar o “bloqueio” que alguns têm em relação à academia lotada.

Além dos treinos, Tauan oferece sessões completas e ferramentas de coaching durante o processo, abordando outras áreas que possam estar limitando o sucesso. O treinador garante que o resultado existe da mesma forma que precisamente, basta empenho e vontade dos participantes.