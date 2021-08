Como fazer sua própria farmácia natural

Ervas que curam doenças físicas, emocionais e espirituais. Plantas que decoram e que também carregam no sabor ou aroma boas energias e cura.

Você sabia que o melhor de tudo isso é que essas ervas são acessíveis para o seu bolso e você pode encontrá-las com facilidade em mercados, feiras e lojas de produtos naturais? Melhor ainda, você poderá cultiva-las em sua residência, seja ela casa ou apartamento?

Na obra “Inicie sua própria Farmácia natural” (Literare Books International), a terapeuta holística, especialista em fitoterapia, florais, aromaterapia e fitoenergia Gabriela Elimelek Cezar apresenta um verdadeiro manual com o passo a passo, desde o momento em que o leitor fica curioso em saber como poderia funcionar uma planta medicinal até mesmo quando estiver decidido a montar uma farmácia natural em sua casa e precisar de ajuda para saber como fazer isso de forma correta, desde a escolha do local ao plantio, colheita e formas de uso.

Com uma dinâmica leve e linguagem de fácil entendimento, a obra é ideal para todos os amantes de ervas medicinais, chás ou simplesmente pessoas que amam plantas e querem descobrir que outros benefícios elas proporcionam, além de trazer uma imensa alegria a todos que as apreciam.

“Inicie sua própria Farmácia natural”” está dividido em fases e estas permitem que, enquanto o leitor estiver lendo, possa acompanhá-las e colocar a mão na massa. Cada etapa é uma preparação, seja ela espiritual, emocional ou física, do que você precisa entender para pôr em prática tudo o que será ensinado.

Este verdadeiro manual conta com dois sumários, um para busca feita pelas ervas e outro em que a localização é realizada pelas doenças que as ervas curam. To ilustrado, possui fotos coloridas reais de cada erva selecionada.

O livro apresenta as 60 ervas mais utilizadas para cura no Brasil, além de acompanhar uma tabela que ensina a escolher as melhores ervas de forma personalizada para você, leitor, e sua farmácia, bem como receitas com o uso e instruções de plantio.



Gabriela Elimelek Cezar – Terapeuta holística, especialista em fitoterapia, florais, aromaterapia e fitoenergia. Especialista em homeopatia e naturopatia. Atua há mais de seis anos na área e vem se aprofundando nos estudos da física quântica, ho’oponopono, meditação, kabbalah e da constelação sistêmica familiar, para poder auxiliar pessoas no seu desenvolvimento e evolução emocional e espiritual, para que possam ter a cura física, utilizando as ervas. Fundou o projeto “Eu, Ervas, Cascas e Sementes” para mostrar às pessoas como é possível a cura com a fitoenergia e suas ferramentas, bem como com o uso das plantas como remédios naturais e compartilháveis nas comunidades. Ministra o curso “Oráculo Fitoenergético”, o “Curso Básico do Uso e Preparação de Incensos de Cura” e o “Inicie sua Própria Farmácia Natural”, todos on-line. Também é colunista da revista digital de bem-estar e desenvolvimento pessoal a “Eu Sem Fronteiras”.

