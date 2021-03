Como harmonizar queijos e carnes

Combinar os sabores corretamente proporciona uma experiência única na degustação

As carnes harmonizam tão perfeitamente com queijos, que parece que foram feitos um para o outro. Além de combinações óbvias, como os cheeseburgues, há outras possibilidades menos prováveis, que geram uma experiência única de sabor. A Tirolez, uma das mais tradicionais marcas de laticínios do país, apresenta harmonizações com queijos Gouda, Brie, Camembert, Gruyère e Gorgonzola. Confira:



O Queijo Gouda, de sabor leve e levemente adocicado, harmoniza com carnes vermelhas e até mesmo carne de porco, além de carnes brancas.

O Quejo Gruyère, de sabor amendoado e ligeiramente adocicado, combina especialmente com carnes brancas, principalmente aves.

O Queijo Gorgonzola, levemente salgado, frutado e picante, é indicado para uma carne com paladar forte, justamente para que o queijo não roube o sabor do prato, mas acentue. Combina especialmente com carnes vermelhas, como a bovina.

O Queijo Brie, de sabor mais suave, e o Queijo Camembert, de sabor mais intenso e acentuado, harmonizam com carnes brancas e não com as vermelhas, como algumas vezes são combinados, perdendo o sabor no prato.

Para saber mais sobre como harmonizar perfeitamente queijos e carnes, confira a videoaula sobre o assunto na Escola do Queijo, um projeto da Tirolez no Youtube, que visa tornar consumidores em especialistas em queijos.

Agora, coloque as dicas em prática ao preparar o Salmão ao Creme de Queijo e Maracujá e veja como é fácil harmonizá-lo com um queijo leve e fresco, como o Queijo Minas Frescal.

Salmão ao Creme de Queijo e Maracujá





Ingredientes:

4 postas de salmão (800 g)

2 colheres (chá) de sal (8 g)

Polpa de 1 maracujá (60 g)

2 colheres (sopa) de Manteiga sem sal Tirolez (26 g)

1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez (200 g)

Modo de preparo:

– Tempere os filés de salmão com 1 ½ colher (chá) de sal.

– Passe a polpa do maracujá na peneira, reservando as sementes.

– Em uma frigideira grande (preferencialmente antiaderente), derreta a manteiga em fogo alto e coloque duas postas com a barriga virada para baixo, grelhando por quatro minutos ou até que estejam bem douradas.

– Vire as postas com uma espátula reta e grelhe por mais quatro minutos ou até dourar a pele.

– Retire os salmões, conservando-os quentes, e repita o procedimento para as outras duas postas.

– Na mesma frigideira, coloque o creme de queijo e a polpa de maracujá e misture, mexendo até aquecer. Tempere com o restante do sal e acrescente as sementes reservadas.

– Sirva cada posta de salmão regada com o molho de maracujá, acompanhada de uma salada.