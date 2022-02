Como escolher uma estratégia para as apostas em futebol

Tem estratégias para apostar? Veja a importância de ter pelo menos uma

Fazer apostas sem seguir uma estratégia é como uma equipe de futebol entrar em campo de forma desordenada, sem uma tática definida, ou seja, tende ao insucesso. E assim como no futebol, uma boa forma de começar a apostar pode ser através de palpites na Série B e outras competições menores.

A seguir, explicaremos porque apostar em campeonatos de divisões inferiores pode ser uma boa ideia, além de ajudar você a escolher estratégias adequadas para essas e outras competições.

Por que iniciar com palpites na Série B hoje pode ser uma boa ideia?

Campeonatos como a segunda divisão do Campeonato Brasileiro costumam ser mais nivelados e ter nível técnico mais baixo, contando com uma média menor de gols do que as principais competições.

Esses jogos acirrados favorecem os iniciantes a ganhar em alguns mercados específicos e a começar a desenvolver estratégias que podem vir a ser vitoriosas.

Apostas no empate

Embora não seja um mercado muito popular devido ao fato dos fãs de futebol simplesmente não gostarem de empates, esse mercado pode ser muito rentável para apostas em palpites na Série B hoje.

As cotações oferecidas para empate costumam ser boas, orbitando geralmente acima da razão de 3 para 1, ou seja, para começar a ser rentável, você precisa (em média) de pelo menos 1 acerto a cada 3 apostas neste mercado.

Em campeonatos como a Série B, devido a ataques menos criativos, jogos muito físicos e até campos ruins, a frequência de gols acaba sendo mais baixa, o que tende a resultar em vitórias mais magras e empates muitas vezes.

A frequência de empates em relação ao risco/retorno costuma ser bastante interessante para os apostadores, sendo uma opção de estratégia pouco explorada na maioria das vezes.

Mercado under 2.5 (menos)

Outra boa pedida para palpites na Série B e demais competições menores é também ir na contramão da preferência dos fãs de futebol, que são os gols. É claro que as casas de apostas sabem que a média de gols nesse nível de competição costuma ser menor e acaba oferecendo cotações proporcionais a isso.

Por isso, é importante estudar o mercado e mensurar em quais ocasiões as apostas em menos de 2.5 gols valem a pena.

Dedique a sua atenção a jogos que serão disputados em gramados ruins, com previsão de muita chuva, por equipes que marcam (e/ou sofrem) poucos gols, com desfalques, entre outros fatores que dificultem a marcação de gols.

Equipe favorita

É muito difícil falar sobre estratégias de apostas em futebol sem mencionar a vitória do favorito, pois afinal, ele irá vencer na maioria das vezes. Vencer com frequência nas apostas esportivas não é bom apenas para a banca do apostador, mas também para o psicológico.

Entretanto, assim como mencionamos no mercado menos 2.5 gols, as casas de apostas também sabem quando uma equipe é favorita para a partida e muitas vezes pode achatar até demais a cotação atribuída à vitória deste.

Por isso, mais uma vez é importante mensurar se as cotações valem a pena para evitar fazer apostas apenas devido ao fato de uma equipe ser a favorita. Lembre-se que no futebol é bastante comum o empate, que pode ocorrer em muitas situações onde a equipe favorita confirma a sua posição através do volume de jogo criado, mas que não consegue converter isso em gols.

Tendo isso em mente, é sempre importante analisar quanto bem está essa equipe favorita no momento e o quão bem se defende o azarão, pois muitas vezes pode acabar dificultando a vida do favorito e por consequência, do apostador.

Conforme explicamos, é muito importante colocar em perspectiva as estratégias com as cotações, por isso, dê preferência às casas de apostas que oferecem boas odds (cotações) aos seus clientes, como por exemplo a Brazino.