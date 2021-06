Como o “Dar um Google” mudou a forma de anunciar

“Dar um Google” é a expressão que veio para substituir a frase “procura na internet” ou “pesquisa isso online”. Segundo estatísticas sobre o mundo digital, o Google deve processar em média 40 mil pesquisas a cada segundo. Ele é classificado como o website mais visitado do planeta.

O Google foi fundado como uma empresa privada em setembro de 1998, e a sua oferta pública inicial só foi realizada em agosto de 2004. A missão, desde o início, era organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível a todas as pessoas.

Em tantos anos de existência da multinacional é possível notar que as mudanças no âmbito tecnológico tendem a ocorrer de forma tão rápida que é preciso ficar atento para não perder o bonde. No caso do Google, uma série de serviços e produtos baseados na internet são hospedados pelo site. Isso gera lucro, principalmente por meio da publicidade envolvida no Google Ads.

Antes conhecido como Google AdWords, o Google Ads é a plataforma de anúncio do Google. Os links que aparecem em destaque nos resultados de pesquisas, os banners, anúncios nas páginas de sites e até mesmo as propagandas que aparecem antes e durante os vídeos do Youtube são feitos através do Google Ads.

Essas propagandas podem ser coordenadas diariamente pelos anunciantes, dessa forma há a possibilidade de potencializar ou reduzir o investimento quase que de forma instantânea.

O Google Ads é capaz de gerar resultados imediatos para os mais diversos modelos de negócios. Essa capacidade de medir a performance de campanhas mais consistentemente se dá na capacidade de fornecer relatórios detalhados sobre qual foi o resultado que o anúncio gerou, ou seja, a apresentação de métricas para avaliação.

Além disso, o Google Ads pode ajudar a descobrir novas palavras chaves para estratégias de SEO e trazer potenciais clientes em todos os estágios do funil de vendas. Esse processo permite produzir materiais que aumentem o ranqueamento do site que publica textos com SEO com exatidão.

Todo esse conceito culmina em tornar maior a exposição do posicionamento da marca. Dessa forma há o aumento de engajamento que deixa a empresa na frente dos concorrentes, isso porque o Google é a maior plataforma de busca e pesquisa do mundo e se a empresa está bem exposta nela, os resultados sempre serão satisfatórios.

Porém, o que faz o Google Ads uma plataforma de anúncio tão fascinante?

É que as empresas que anunciam podem se destacar para um público super segmentado, ou seja, não é só pagar para aparecer mais, é investir em audiência qualificada e que tenha relação com o seu negócio. Como isso não é necessário desperdiçar orçamento formas promiscuas de campanhas que não tem métricas e formas de medir os resultados com precisão.

O melhor de toda essa história está na possibilidade de aprender a utilizar profissionalmente essa ferramenta, seja ela para aplicação no seu próprio negócio ou para prestação deste serviço para outras empresas. Porém, para analisar todos os dados de forma assertiva e com isso indicar o caminho certo é necessária uma pessoa capacitada e com pleno entendimento da dinâmica do Google Ads. Com isso, o orçamento disponibilizado é aplicado com maior segurança e expertise.